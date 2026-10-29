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Американски спринтьор обяви изненадващо отказване от атлетиката само на 26 години

  • 29 окт 2026 | 10:26
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Американски спринтьор обяви изненадващо отказване от атлетиката само на 26 години

Спринтьорът Брендън Стюарт, който тренираше рамо до рамо с олимпийската сребърна медалистка Ша'Кари Ричардсън в клуба “Стар Атлетикс“, обяви края на професионалната си кариера. След цяло десетилетие на пистата 26-годишният американец взе неочакваното решение да се оттегли от състезателния спорт.

Стюарт бе ключова част от щафетата на Университета на Южна Калифорния на 4 по 100 метра, която през 2022 година завоюва титлата в студентското първенство с рекорден за учебното заведение резултат от 38.49 секунди.

Атлетът сподели новината в социалната мрежа “Инстаграм“, подчертавайки, че отказването не означава край за него, а просто затваряне на важна глава от живота му. Той призна, че през последните седмици е намерил вътрешен покой с това решение, след като е усетил, че губи страстта към спорта, който дълго време му е носил огромно щастие.

Брендън бе категоричен, че това не е временна пауза, а окончателно сбогуване с професионалната лека атлетика. Към изявлението си той публикува серия от снимки, запечатали емблематични мигове от кариерата му — кадри от пистата, с негови съотборници и с треньорите, които са го изградили като спортист.

Сред специалистите, оставили отпечатък върху неговото развитие, са олимпийската шампионка от 2004 година Джоана Хейс, настоящият старши треньор в Университета на Невада в Лас Вегас Кармелита Джетър, директорът на лекоатлетическата програма в Университета на Южна Калифорния Куинси Уотс, както и бившата наставничка в университета Карил Смит Гилбърт.

Стюарт изрази дълбока признателност за всички създадени приятелства и предоставени възможности. Той сподели, че спортът му е позволил да обиколи света и тези преживявания остават безценни за него за цял живот.

Въпреки че се отказва на едва 26-годишна възраст — период, който мнозина определят като върхов за един атлет — Стюарт осъзнава нетипичния момент за оттегляне, но вярва, че животът предлага още много хубави предизвикателства. Той подчерта, че никой не може да му отнеме постигнатото на пистата, като завърши емоционалното си обръщение с думите: “Край на една ера. Би-стю слага край.“

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