Камворор гони трета победа на маратона на Ню Йорк

Кенийският ас в бяганията на дълги разстояния Джефри Камворор се завръща на емблематичния маратон на Ню Йорк този уикенд с амбицията отново да триумфира по трасето, на което вече два пъти е вдигал победния трофей.

Известен с прозвището Танка заради подчертано агресивния си маниер на водене и изключителната си издръжливост, 33-годишният атлет ще премери сили със своя сънародник и настоящ шампион Бенсън Кипруто в преследване на трети успех в Голямата ябълка.

Дебютът на Камворор по улиците на Ню Йорк бе през 2015 г., когато грабна среброто с време 2:10:48 ч., отстъпвайки единствено пред кениеца Стенли Биуот (2:10:34 ч.).

През 2017 г. Камворор завоюва първата си титла след напрегната битка, в която изпревари сънародника си Уилсън Кипсанг само с три секунди. Победителят спря хронометрите на 2:10:53 ч. срещу 2:10:56 ч. за Кипсанг, докато етиопецът Лелиса Десиса завърши трети с 2:11:32 ч.

Година по-късно кениецът се качи на третото стъпало на почетната стълбичка с 2:06:26 ч. в състезание, спечелено от Десиса (2:05:59 ч.) пред Шура Китата (2:06:01 ч.). През 2019 г. Камворор възстанови доминацията си и грабна второ злато с резултат 2:08:13 ч., повеждайки двойния кенийски триумф пред Албърт Корир (2:08:36 ч.) и етиопеца Гирма Бекеле (2:08:38 ч.).

При предишното си явяване на старта в Ню Йорк през 2024 г. той се класира на пета позиция с 2:08:50 ч. Победител тогава стана Абди Нагейе от Нидерландия (2:07:39 ч.), изпреварил кенийците Еванс Чебет (2:07:45 ч.) и Корир (2:08:00 ч.).

Преди поредния си опит за върхово класиране Камворор акцентира върху ключовата роля на търпението и самоконтрола при маратонските дистанции.

“Маратонът е изключително дълго бягане и най-важното е търпението. Без него няма как да постигнеш каквото и да било,“ коментира атлетът, като посочи, че същото хладнокръвие е необходимо и по време на дву- до тримесечния цикъл на целенасочена подготовка.

Бегачът отдаде дължимото и на обстановката в тренировъчния център на “Глоубъл Спортс Комюникейшън“ в Каптагат, която му помага да поддържа максимално спортно ниво.

“Този лагер е неповторим, защото в него са концентрирани колосални успехи. Разполагаме с множество олимпийски медали, световни титли и световни рекорди, както и с куп триумфи в най-големите маратони на планетата,“ отбеляза Камворор.

В тренировъчната база се подготвят част от най-големите величия на световната атлетика, сред които легендарният Елиуд Кипчоге, четирикратната световна шампионка на 1500 метра Фейт Кипиегон и сребърният олимпийски медалист Абди Нагейе. Всички те тренират под ръководството на уважавания треньор Патрик Санг.

Камворор пристига в Ню Йорк след противоречива кампания през 2026 г. Той даде отличен старт на сезона, печелейки полумаратона в Рас ал-Хайма на 14 февруари с 58:14 мин. пред Бирхану Балев от Бахрейн (58:23 мин.) и сънародника си Гидеон Роно (58:38 мин.).

На 26 април обаче остана осми на маратона на Лондон с 2:05:38 ч. В това състезание кениецът Себастиан Саве влезе в историята като първия атлет, преодолял дистанцията под границата от два часа в официален старт (1:59:30 ч.), следван от Йомиф Кеджелча от Етиопия (1:59:41 ч.) и Джейкъб Киплимо от Уганда (2:00:28 ч.).

Въпреки колебанията в маратона, Камворор притежава внушителна колекция от отличия на шосе, в крос-кънтрито и на писта. Той е трикратен световен шампион по полумаратон с титли от Копенхаген (2014 г.), Кардиф (2016 г.) и Валенсия (2018 г.).

В крос-кънтри дисциплините спечели световната титла за юноши в Пунта Умбрия през 2011 г., последвана от златни медали при мъжете в Гуейян (2015 г.) и Кампала (2017 г.), както и бронз в Орхус през 2019 г. На пистата може да се похвали със сребърен медал на 10 000 метра от шампионата на планетата в Пекин през 2015 г.

С две победи в Ню Йорк в актива си, Камворор ще направи всичко възможно да запише още една паметна страница в богатата си състезателна биография.

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