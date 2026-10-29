Берое привлече американка

Женският баскетболен Берое привлече американката Кая Харисън, съобщиха от клуба на своята официална страница.

Харисън е на 25 години и играе на позиция гард. Завършва университета Уейк Форест през 2024 година, а професионалният ѝ път преминава през английския Лестър Райдърс, чешкия КАРА Трутнов и мексиканския Сантас.

„Добре дошла в Стара Загора, Кая! Пожелаваме ти здраве, успехи и много победи със зелено-белия екип“, написаха от клуба при представянето.

Берое загуби снощи от сръбския Партизан като гост в първия си мач от Адриатическата лига по баскетбол за жени.

В следващата си официална среща старозагорки ще гостуват на Шампион 2006 в женското баскетболно първенство на България, а двубоят е насрочен за 31 октомври (събота) от 15:00 часа.

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