Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Берое привлече американка

  • 29 окт 2026 | 09:45
  • 379
  • 0
Берое привлече американка

Женският баскетболен Берое привлече американката Кая Харисън, съобщиха от клуба на своята официална страница.

Харисън е на 25 години и играе на позиция гард. Завършва университета Уейк Форест през 2024 година, а професионалният ѝ път преминава през английския Лестър Райдърс, чешкия КАРА Трутнов и мексиканския Сантас.

„Добре дошла в Стара Загора, Кая! Пожелаваме ти здраве, успехи и много победи със зелено-белия екип“, написаха от клуба при представянето.

Берое загуби снощи от сръбския Партизан като гост в първия си мач от Адриатическата лига по баскетбол за жени.

В следващата си официална среща старозагорки ще гостуват на Шампион 2006 в женското баскетболно първенство на България, а двубоят е насрочен за 31 октомври (събота) от 15:00 часа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Окуражаващи новини за Халибъртън: ясен е периодът за възстановяване на звездата на Индиана

Окуражаващи новини за Халибъртън: ясен е периодът за възстановяване на звездата на Индиана

  • 29 окт 2026 | 00:01
  • 1322
  • 0
Жалгирис срази Виртус Болоня като гост

Жалгирис срази Виртус Болоня като гост

  • 28 окт 2026 | 23:46
  • 1155
  • 0
"Дядовците" поведоха АСВЕЛ към победа срещу Партизан

"Дядовците" поведоха АСВЕЛ към победа срещу Партизан

  • 28 окт 2026 | 23:32
  • 919
  • 0
Юджийн Джърман: Бяхме концентрирани още от тренировките, очакваме силна подкрепа срещу Барселона

Юджийн Джърман: Бяхме концентрирани още от тренировките, очакваме силна подкрепа срещу Барселона

  • 28 окт 2026 | 23:13
  • 792
  • 0
Дан Отуру: Бяхме агресивни от самото начало

Дан Отуру: Бяхме агресивни от самото начало

  • 28 окт 2026 | 23:02
  • 800
  • 0
Берое не оказа съпротива на Партизан в Белград

Берое не оказа съпротива на Партизан в Белград

  • 28 окт 2026 | 22:58
  • 988
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Днес става ясно кой срещу кого ще играе на осминафиналите за Купата на България

Днес става ясно кой срещу кого ще играе на осминафиналите за Купата на България

  • 29 окт 2026 | 09:21
  • 3875
  • 7
Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

  • 29 окт 2026 | 01:31
  • 26783
  • 33
Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 6197
  • 2
Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

  • 28 окт 2026 | 19:02
  • 59708
  • 78
Кристиано Роналдо спечели "Златната топка на всички времена"

Кристиано Роналдо спечели "Златната топка на всички времена"

  • 28 окт 2026 | 20:47
  • 40872
  • 153
Ливърпул е на 1/4-финал след галавечер на дузпите срещу Челси

Ливърпул е на 1/4-финал след галавечер на дузпите срещу Челси

  • 29 окт 2026 | 00:14
  • 28100
  • 26