Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити

Мареска: Имаме какво да подобряваме в защита

  • 29 окт 2026 | 05:57
  • 255
  • 0
Мареска: Имаме какво да подобряваме в защита

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска коментира драматичната победа над Брайтън в осминафиналите на "Карабао Къп". Срещата предложи истинско зрелище, завършвайки 2:2 в редовното време, преди "гражданите" да надделеят с 4:3 при изпълнението на дузпи.

Брайтън се намира в отлична форма. Те отбелязват много голове във всеки двубой, така че бяхме наясно колко трудно ще бъде. В дефанзивен план можехме да се справим и по-добре, но нека не забравяме, че стартирахме този проект едва преди три месеца“, заяви Мареска.

Наставникът посочи, че въпреки бурния развой на събитията на терена, неговите възпитаници са успели да запазят необходимия контрол.

Манчестър Сити преодоля Брайтън след дузпи
Манчестър Сити преодоля Брайтън след дузпи

„Има елементи, върху които трябва да работим и да подобряваме. Срещата беше хаотична, но като цяло успяхме да я контролираме доста добре. Брайтън винаги действа агресивно, с подчертано офанзивен стил и персонално покритие по терена", посочи италианецът.

„Турнирът е различен, но амбициите ни остават абсолютно същите. Нашата мисия е да си вършим работата, което означава просто да побеждаваме. За момента успяваме да го постигнем“, завърши наставникът на Манчестър Сити.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

  • 29 окт 2026 | 01:31
  • 6251
  • 2
Християн Петров получи шанс като титуляр

Християн Петров получи шанс като титуляр

  • 29 окт 2026 | 01:23
  • 579
  • 0
Росен Божинов с асистенция в голово шоу между Пиза и Палермо

Росен Божинов с асистенция в голово шоу между Пиза и Палермо

  • 29 окт 2026 | 00:50
  • 1778
  • 0
Eвроучастникът Хофенхайм се прости рано-рано с Купата на Германия

Eвроучастникът Хофенхайм се прости рано-рано с Купата на Германия

  • 29 окт 2026 | 00:46
  • 648
  • 0
Марин Петков и Ал-Таавон с важна победа във второто ниво на Азиатската Шампионска лига

Марин Петков и Ал-Таавон с важна победа във второто ниво на Азиатската Шампионска лига

  • 29 окт 2026 | 00:33
  • 699
  • 1
Ливърпул е на 1/4-финал след галавечер на дузпите срещу Челси

Ливърпул е на 1/4-финал след галавечер на дузпите срещу Челси

  • 29 окт 2026 | 00:14
  • 13764
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

  • 28 окт 2026 | 19:02
  • 47789
  • 68
"Армията" ще ври и кипи! ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия

"Армията" ще ври и кипи! ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия

  • 28 окт 2026 | 18:00
  • 31336
  • 441
Ливърпул е на 1/4-финал след галавечер на дузпите срещу Челси

Ливърпул е на 1/4-финал след галавечер на дузпите срещу Челси

  • 29 окт 2026 | 00:14
  • 13764
  • 23
Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

  • 29 окт 2026 | 01:31
  • 6251
  • 2
Кристиано Роналдо спечели "Златната топка на всички времена"

Кристиано Роналдо спечели "Златната топка на всички времена"

  • 28 окт 2026 | 20:47
  • 25363
  • 123
Милан се сгромоляса като домакин след дебютен хеттрик за Болоня

Милан се сгромоляса като домакин след дебютен хеттрик за Болоня

  • 28 окт 2026 | 21:23
  • 13838
  • 18