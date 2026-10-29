Мареска: Имаме какво да подобряваме в защита

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска коментира драматичната победа над Брайтън в осминафиналите на "Карабао Къп". Срещата предложи истинско зрелище, завършвайки 2:2 в редовното време, преди "гражданите" да надделеят с 4:3 при изпълнението на дузпи.

„Брайтън се намира в отлична форма. Те отбелязват много голове във всеки двубой, така че бяхме наясно колко трудно ще бъде. В дефанзивен план можехме да се справим и по-добре, но нека не забравяме, че стартирахме този проект едва преди три месеца“, заяви Мареска.

Наставникът посочи, че въпреки бурния развой на събитията на терена, неговите възпитаници са успели да запазят необходимия контрол.

Манчестър Сити преодоля Брайтън след дузпи

„Има елементи, върху които трябва да работим и да подобряваме. Срещата беше хаотична, но като цяло успяхме да я контролираме доста добре. Брайтън винаги действа агресивно, с подчертано офанзивен стил и персонално покритие по терена", посочи италианецът.

„Турнирът е различен, но амбициите ни остават абсолютно същите. Нашата мисия е да си вършим работата, което означава просто да побеждаваме. За момента успяваме да го постигнем“, завърши наставникът на Манчестър Сити.

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Снимки: Gettyimages