Бърнли обяви новия си мениджър

Бърнли назначи Фабио Челестини за нов мениджър, обявиха от клуба. Бившият швейцарски национал заменя на поста Ники Хайен, който бе освободен след загуба срещу Линкълн Сити през миналата седмица.

Бърнли остана без мениджър

Челестини прекара по-голямата част от треньорската си кариера в Швейцария с Лозана, Лугано, Люцерн, Сион и Базел, с който е печелил титлата и купата. През миналия сезон той води ЦСКА (Москва).

We are delighted to announce the appointment of Fabio Celestini as Head Coach. Find out more online 💻 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) October 28, 2026

„В Бърнли виждам клуб с голям потенциал и футболисти с добри качества, които могат да помогнат да постигнем амбициите на феновете. Знам в каква ситуация сме, но съм преживявал подобни неща и преди. Привържениците заслужават да гледат отбор, който ги кара да вярват от първата до последната минута“, заяви 50-годишният швейцарец.

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