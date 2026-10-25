Бърнли остана без мениджър

Бърнли се раздели с мениджъра Ники Хайен след само 14 мача, съобщиха от клуба от Чемпиъншип.

Последният мач на 46-годишния белгиец начело на тима беше при загубата с 1:4 от Линкълн Сити - резултат, който удължи трудностите на Бърнли и ги остави на 22-ро място в таблицата. Отборът е спечелил само веднъж в последните си 12 двубоя от първенството.

Burnley Football Club has dismissed Head Coach Nicky Hayen with immediate effect. The Board has taken the decision following a disappointing start to the Championship season. https://t.co/rPai3oFHVU — Burnley FC (@BurnleyOfficial) October 24, 2026

„Футболен клуб Бърнли уволни старши треньора Ники Хайен с незабавен ефект. Бордът взе решението след разочароващия старт на сезона в Чемпиъншип“, се казва в изявление на клуба.

Хайен беше назначен с тригодишен договор през лятото, заменяйки Скот Паркър, който напусна по взаимно съгласие през април, след като беше потвърдено изпадането на Бърнли от Премиър лийг. Клубът изпадна в Чемпиъншип за трети път от пет сезона насам.

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Снимки: Imago