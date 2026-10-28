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Левски с тежко начало за "Чалъндж къп"

  • 28 окт 2026 | 22:30
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Левски с тежко начало за "Чалъндж къп"

Волейболистките на Левски София тръгнаха със загуба в третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп". Воденият от Драган Нешич тим падна тежко като гост на нидерландския Аполо 8 (Борне) с 0:3 (18:25, 17:25, 8:25) в първия мач помежду им от 1/32-финалите на турнира, игран тази вечер.

Срещата-реванш между двата тима е следващата сряда (4 ноември) от 18,00 часа в зала "Левски София". "Сините" трябва да спечелят с какъвто и да е резултат, за да стигнат поне до т.нар. "златен" гейм.

Единствената, която се представи на ниво за Левски, беше Джоанна Алкантара, която завърши с 12 точки (44% ефективност в атака - +6).

За тима на Аполо 8 Русмарийн Грутерс бе над всички с 19 точки (2 блока, 4 аса, 59% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +17), а Ифке Йелсма и Елин Рохаан добавиха по 10 точки за победата.

АПОЛО 8 (БОРНЕ, НИДЕРЛАНДИЯ) - ЛЕВСКИ (СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ) 3:0 (25:18, 25:17, 25:8)

АПОЛО 8: Фльор Майндерс 2, Ифке Йелсма 10, Русмарийн Грутерс 19, Елин Рохаан 10, Лотте Висинк 5, Карлайн Кьобруге 9 - Яра Ван Де Вен-либеро (Изабел Краан 1)

Старши треньор: ДЖЕФРИ ШАРБААЙ

ЛЕВСКИ: Димана Иванова, Джоана Алкантара 12, Елла Грей 2, Габриела Жекова 3, Елена Коларова 5, Венеса Радева 2 - Мила Пашкулева-либеро (Лия Млякова, Лиана Василева, Красимира Гарова 1, Адриана Алексиева 1)

Старши треньор: ДРАГАН НЕШИЧ.

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