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Едер Сарабия е новият треньор на Еспаньол

  • 28 окт 2026 | 22:08
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Едер Сарабия е новият треньор на Еспаньол

Бившият асистент в Барселона Едер Сарабия бе назначен за старши треньор на Еспаньол с договор до юни 2028 г. Той заменя освободения след отпадането от турнира за Купата на краля Маноло Гонсалес.

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За последно Сарабия, на 46 г., води отбора на Елче, с който успя да се класира за Ла Лига и дори се задържа в елита в рамките на две години.

Сарабия бе помощник на Кике Сетиен в градския съперник Барселона през 2020 г. Неговият дебют ще бъде срещу Виляреал в петък, като след 10 мача каталунците са 18-и в класирането с 8 точки. 

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Снимки: Gettyimages

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