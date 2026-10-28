Рилски спортист допусна пета поредна загуба в Адриатическата лига

Мари Кенембени направи дабъл-дабъл, но женският отбор на Рилски спортист отстъпи с 61:67 (20:22, 12:20, 12:10, 17:15) на Будучност в петия си мач от Адриатическата лига. Самоковчанки са с пет загуби в група “А”.

Кенембени вкара 21 точки и спечели 12 борби, а след нея само Габриела Николова успя да запише двуцифрен актив с десет пункта. Най-резултатна в мача бе Шанте Ембри, която вкара 22 точки и спечели десет борби за Будучност.

Домакините от Подгорица вкараха първия кош в мача чрез Ембри, но Рилски спортист отговори с пет безответни точки на Николова, тройка на Ивана Бонева и още два пункта на Кенембени. Будучност обаче вкара следващите осем точки и изравни, а в края на първата част резултатът бе 22:20 за черногорките.

Будучност спечели с осем точки разлика следващата четвъртина и въпреки че Рилски спортист се доближи на три в последната минута, три поредни стрелби от наказателната линия на Ембри решиха изхода от срещата.

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