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Драматичен обрат прати тима на Пламен Андреев напред за Купата на Унгария

  • 28 окт 2026 | 21:14
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Драматичен обрат прати тима на Пламен Андреев напред за Купата на Унгария

Дебрецен преодоля 1/16-финалите за Купата на Унгария, но не без трудности. Гостите излязоха предимно с юноши и резерви срещу третодивизионния Чепел и се нуждаеха от два късни гола, за да спечелят с 3:2.

Българският вратар Пламен Андреев също получи почивка, а неговите съотборници бяха на ръба на провала. Дебрецен губеше с 1:2 до втората добавена минута, когато Имре Егри изравни, а още в следващата атака Доминик Кочиш класира тима си за фазата на 1/8-финалите.

От турнира отпадна Кишварда на Тонислав Йорданов. Българинът влезе като резерва в двубоя с Печ. Домакините, които се състезават в третото ниво на унгарския футбол, бяха много по-мотивирани и постигнаха победа с 4:2, а Кишварда ще се концентрира върху представянето си в първенството.

За осминафиналите се класираха още Ференцварош, МТК Будапеща, Нирегихаза, Вашаш, Пакш и Академия Пушкаш.

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