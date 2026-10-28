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Роде: Трябва да създаваме повече шансове за гол

  • 28 окт 2026 | 20:26
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Старши треньорът на Фратрия Ренарс Роде коментира домакинската загуба с 1:2 от Монтана в среща от 13-ия кръг на Втора лига.

Гол в последните секунди донесе трите точки за Монтана в битката с Фратрия
Гол в последните секунди донесе трите точки за Монтана в битката с Фратрия

"Ако говорим за владението на топката, мисля, че контролирахме двубоя, но не успяхме да създадем достатъчно положения за гол. В края съперникът се възползва от контраатака и успя да спечели. На първо място трябва да създаваме повече шансове за гол. Необходимо е и да бъдем търпеливи. Това е най-важното.

Има още много време. Доста отбори са замесени в борбата за челото и мисля, че това е интересно за зрителите. Много тимове се борят за добро класиране и ние сме сред тях. Опитваме се да бъдем възможно най-високо, но трябва да отчетем, че останалите отбори също имат своите качества и се представят добре. Уважаваме всеки съперник. Всеки отбор иска да завърши възможно най-напред и да се класира в Първа лига", заяви наставникът на Фратрия.

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