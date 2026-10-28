11-те на Фратрия и Монтана

Станаха ясни стартовите състави на Фратрия и Монтана. Двата тима се изправят един срещу друг в мач от 13-ия кръг на Втора професионална лига.

ФРАТРИЯ - МОНТАНА 0:0

Стартови състави:



Фратрия: 12. Станислав Танев, 8. Румен Руменов, 18. Дейвид Михалев, 44. Росен Стефанов, 4. Кристиян Пешов, 11. Велислав Боев, 76. Диего Чинеа, 10. Тимур Кораблин, 7. Денислав Александров, 17. Билял Халак, 9. Денислав Ангелов



Монтана: 30. Васил Симеонов, 14. Марио Дадаков, 18. Марио Балъков, 5. Димитър Аврамов, 20. Георги Каракашев, 6. Кристиян Вълков, 10. Стефан Каменов, 7. Мартин Милушев, 16. Мартин Дичев, 7. Петър Атанасов, 3. Христо Иванов

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