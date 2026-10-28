Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия

Атанасов: Показахме старание и дисциплина

  • 28 окт 2026 | 20:22
  • 82
  • 0

Наставникът на Монтана Атанас Атанасов даде своя коментар след успеха с 2:1 над Фратрия в среща от 13-ия кръг на Втора лига.

Гол в последните секунди донесе трите точки за Монтана в битката с Фратрия
Гол в последните секунди донесе трите точки за Монтана в битката с Фратрия

"Игрово, изключвайки първото полувреме, загатнахме за нашия потенциал. Имахме доста колебания по време на двубоя и дадохме инициативата на съперника. Показахме старание и дисциплина, допуснахме гол без удар към нашата врата, бяхме подредени много добре в среден и нисък блок. Ще грешим и в тренировки, и мачове, но трябва да изчистим нещата така, че дори и с грешки, да можем да се справим. Имахме няколко 100 процентови футболисти и не успяхме да отбележим.

Много неща трябва да се подобрят. Този успех е за психологическото състояние на тима, заради дългия период без победа. Няма как да няма притеснение и дискомфорт при младите момчета", заяви треньорът на Монтана.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Гол в последните секунди донесе трите точки за Монтана в битката с Фратрия

Гол в последните секунди донесе трите точки за Монтана в битката с Фратрия

  • 28 окт 2026 | 19:55
  • 4580
  • 8
Беласица се върна на победния път

Беласица се върна на победния път

  • 28 окт 2026 | 18:40
  • 1012
  • 0
Семейството на Фратрия се увеличи

Семейството на Фратрия се увеличи

  • 28 окт 2026 | 18:37
  • 1003
  • 0
Наказаха Георги Шейтанов за 2 мача

Наказаха Георги Шейтанов за 2 мача

  • 28 окт 2026 | 18:24
  • 1181
  • 2
"Армията" ще ври и кипи! ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия

"Армията" ще ври и кипи! ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия

  • 28 окт 2026 | 18:00
  • 16315
  • 289
Община Дупница открива с мач на ветераните обновения Бончук

Община Дупница открива с мач на ветераните обновения Бончук

  • 28 окт 2026 | 17:54
  • 903
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

  • 28 окт 2026 | 19:02
  • 23901
  • 32
"Армията" ще ври и кипи! ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия

"Армията" ще ври и кипи! ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия

  • 28 окт 2026 | 18:00
  • 16315
  • 289
Декларацията на СК на БФБ към Тити Папазов, Георги Глушков и УС, в която пише скандални неща

Декларацията на СК на БФБ към Тити Папазов, Георги Глушков и УС, в която пише скандални неща

  • 28 окт 2026 | 16:30
  • 12989
  • 29
Левски обяви нов директор, който бе с важна роля за успехите на сензацията в Серия А

Левски обяви нов директор, който бе с важна роля за успехите на сензацията в Серия А

  • 28 окт 2026 | 16:11
  • 15334
  • 74
Милан 2:1 Болоня, младата звезда на домакините донесе пълен обрат

Милан 2:1 Болоня, младата звезда на домакините донесе пълен обрат

  • 28 окт 2026 | 19:30
  • 2232
  • 3
Гол в последните секунди донесе трите точки за Монтана в битката с Фратрия

Гол в последните секунди донесе трите точки за Монтана в битката с Фратрия

  • 28 окт 2026 | 19:55
  • 4580
  • 8