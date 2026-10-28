Атанасов: Показахме старание и дисциплина

Наставникът на Монтана Атанас Атанасов даде своя коментар след успеха с 2:1 над Фратрия в среща от 13-ия кръг на Втора лига.

Гол в последните секунди донесе трите точки за Монтана в битката с Фратрия

"Игрово, изключвайки първото полувреме, загатнахме за нашия потенциал. Имахме доста колебания по време на двубоя и дадохме инициативата на съперника. Показахме старание и дисциплина, допуснахме гол без удар към нашата врата, бяхме подредени много добре в среден и нисък блок. Ще грешим и в тренировки, и мачове, но трябва да изчистим нещата така, че дори и с грешки, да можем да се справим. Имахме няколко 100 процентови футболисти и не успяхме да отбележим.



Много неща трябва да се подобрят. Този успех е за психологическото състояние на тима, заради дългия период без победа. Няма как да няма притеснение и дискомфорт при младите момчета", заяви треньорът на Монтана.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google