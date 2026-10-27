Джан Хасан очаква дебют за Монтана

Старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов-Орела определи групата, на която ще разчита за гостуването на Фратрия в сряда. В нея за първи път попадна защитникът Джан Хасан, който е напълно възстановен от контузията на левия глезен и чака първия си официален мач за монтанци. Полузащитникът Христо Иванов се завърна сред 20-те след изтърпяно наказание.

Отборът замина за северното ни черноморие и по-късно днес след обяд ще направи една тренировка в курорта „Албена“, където ще остане да нощува. От там утре монтанци тръгват за Варна. Мачът с Фратрия е от 18:00 часа на стадион „Спартак“.

Групата на Монтана за мача с Фратрия:

вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков;

защитници: Петър Атанасов, Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Джан Хасан, Марио Балъков, Густаво Диниш, Мартин Дичев, Марио Дадаков;

полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Стефан Каменов, Борил Григоров, Георги Каракашев, Христо Иванов, Ибрахима Мохаммад, Матю Кингсли, Олджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев.

старши треньор: Атанас Атанасов.

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