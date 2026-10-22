Защитата на Монтана постепенно се окомплектова

Защитникът на Монтана Кристиян Вълков тренира на облекчен режим. Юношата на клуба бе заменен принудително в мача с Добруджа за Купата на България, а травмата му отново е на десния глезен, получена при домакинската загуба с 2:3 от дубъла на Лудогорец. Очаква се Вълков да се възстанови за гостуването на Фратрия следващата сряда.

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Друг защитник на монтанци Джан Хасан вече започна по-сериозни натоварвания и през последните два дни се включи в тренировките наравно със своите съотборници. 24-годишният футболист се възстановяваше от контузия получена още през лятната подготовка и все още няма записан официален мач за Монтана.

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