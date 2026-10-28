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Виктория Нинова с рекордно постижение в САЩ

  • 28 окт 2026 | 20:10
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Виктория Нинова с рекордно постижение в САЩ

Европейската и световна шампионка с България Виктория Нинова

попадна в идеалната седморка на конференцията Big 12 в NCAA, а съотборничката ѝ Сидни Нолан беше избрана за най-добра състезателка в нападение.

Виктория Нинова записа най-силния мач в досегашната си кариера в американското университетско първенство. Либерото на Синсинати постигна личен рекорд от 34 спасени топки в защита при драматичната победа над Аризона с 3:2 (25:16, 19:25, 21:25, 27:25, 15:11) на 25 октомври.

Постижението на българката е най-доброто в рамките на един мач в конференцията Big 12 от началото на сезона. Същевременно Синсинати завърши срещата със 110 спасени топки в защита – клубен рекорд от въвеждането на точковата система „рали пойнт“ и най-висок резултат сред всички отбори в конференцията през настоящия шампионат.

Силното представяне на Виктория Нинова получи признание и от конференцията Big 12. На 27 октомври българското либеро беше включено в символичната седморка на деветата състезателна седмица (Starting Seven). Нейната съотборничка Сидни Нолан получи и индивидуалната награда за най-добра състезателка в нападение (Offensive Player of the Week).

След успеха над Аризона Синсинати има баланс от 10 победи и 8 загуби през сезона, включително 3 победи и 5 поражения в конференцията Big 12.

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