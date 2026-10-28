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  2. Вихрен (Сандански)

Наказаха Георги Шейтанов за 2 мача

  • 28 окт 2026 | 18:24
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Треньорът на вратарите на Вихрен – Георги Шейтанов, е наказан с 2 мача от Дисциплинарната комисия към БФС.

Причината е полученият червен картон по време на равенството 1:1 с Марек в миналия кръг.

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За Вихрен предстои първи мач под ръководството на новия старши треньор Владимир Манчев.

Тимът гостува на Рилски спортист в Самоков в петък (30 октомври) от 14:15 часа на стадион „Искър“.

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