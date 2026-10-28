Наказаха Георги Шейтанов за 2 мача

Треньорът на вратарите на Вихрен – Георги Шейтанов, е наказан с 2 мача от Дисциплинарната комисия към БФС.

Причината е полученият червен картон по време на равенството 1:1 с Марек в миналия кръг.

Ранен удар на Марек и отговор на Йорданов донесоха реми в Сандански

За Вихрен предстои първи мач под ръководството на новия старши треньор Владимир Манчев.

Тимът гостува на Рилски спортист в Самоков в петък (30 октомври) от 14:15 часа на стадион „Искър“.

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