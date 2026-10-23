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Преслав Йорданов: Днес топката просто не влизаше

  • 23 окт 2026 | 18:00
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Нападателят на Вихрен (Сандански) Преслав Йорданов беше разочарован, че тимът му не е успял да победи Марек. Двата отбора завършиха наравно 1:1.

„След наша грешка ни поведоха. Незаслужено завършихме наравно. Трябваше да победим, защото имахме много ситуации. Просто топката не влизаше. Моята работа е да вкарам голове. Радвам се, че отбелязах, но съм раздвоен, защото е важно отборът да побеждава. Не победихме и това не е окей. Имаме сплав от опитни и млади. Имаме доста добър колектив в съблекалнята. Надиграхме Марек, но не си вкарахме положенията. Надявам се да победим още следващия мач“.

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