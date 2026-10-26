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Владо Манчев пое Вихрен

  • 26 окт 2026 | 13:04
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Владимир Манчев е новият старши треньор на Вихрен!

Един от лидерите във Втора лига остана без треньор
Един от лидерите във Втора лига остана без треньор

Владимир Манчев е 48-годишен треньор и бивш национал на България. Като футболист играе за Спартак (Пл), Янтра, ЦСКА, Локомотив (Сф), Лил (Франция), Леванте, Валядолид и Селта (Испания). През треньорската си кариера Манчев работи в ДЮШ на ЦСКА, помощник е в Нефтохимик, ЦСКА и Миньор (Пк), и води отборите на Хебър, ЦСКА II, Миньор (Пк) и Берое.

Днес, в 14:00 ч. Владимир Манчев ще проведе първа тренировка с отбора. Ръководството на Вихрен Сандански приветства Владимир Манчев с “добре дошъл” и му пожелава успехи и хубави моменти в клуба!

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