Кьосев: Може би сме в малка криза

Наставникът на Вихрен (Сандански) Борислав Кьосев не беше доволен нито от резултата, нито от играта на своя тим след днешното равенство 1:1 с Марек.

„Не сме доволни от резултата, не съм доволен и от лицето, което показва нашият отбор. В някои периоди стигаме до това, което искаме да правим, но не съм доволен от по-голямата част от мача. Може би сме в мини криза. Не знам на какво се дължи това. Имаме футболисти и дълбочина, но явно класата им не достига тази на контузените ни футболисти. Венци Бенгюзов е нашият барометър. Александър Башлиев е биткаджия и лидер. За Лео Пимента няма какво да говорим. Той може да измисли нещо, което явно другите не могат да измислят на неговия пост. Дани Пехливанов ни е един от основните футболисти, но вече трета седмица го няма. Може би и в следващия мач ще сме в такава формация, но ще направим каквото можем. Гледам нашия отбор и това, което виждам, не ми харесва. Трябва да подобрим нашата игра. Откъм ресурс сме малко ограничени в момента“.

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