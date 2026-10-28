Монтана 2003 спечели като гост срещу Острава в мач от Еврокъп

Ндиома Кане записа впечатляващ дабъл-дабъл с 20 точки и 18 борби при победа на Монтана 2003 със 79:49 (21:16, 19:15, 19:8, 20:10) срещу Острава в мач от баскетболния турнир за жени Еврокъп. Така българките постигнаха втори успех и оглавиха временно класирането в Група К с пет точки.

Кане бе най-резултатна в мача, но много нейни съотборнички надхвърлиха коефициент на полезно действие +20. С най-висок такъв (+31) бе Даниел Уолън, която записа 18 точки, девет борби и пет асистенции. Радостина Димитрова добави 19 пункта, а Индия Фарси завърши с 16.

Монтанчанки нямаха никакви затруднения срещу чехкините и водеха през цялото време на двубоя, като Уолън зададе тон на всичко с тройка за първи кош в мача. Разликата до края на първата четвърт вече бе пет точки и тя нарасна до 11 на полувремето.

Монтана увеличи до 20 точки преднината си в края на третата част, а при сирената крайната разлика бе с още десет отгоре.

Монтана

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