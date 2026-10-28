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Председателят на БОК Весела Лечева участва в откриването на лекоатлетическата писта на стадион “Христо Ботев“ във Враца

  • 28 окт 2026 | 17:22
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Председателят на БОК Весела Лечева участва в откриването на лекоатлетическата писта на стадион “Христо Ботев“ във Враца

Председателят на БОК Весела Лечева участва в откриването на лекоатлетическата писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца. Това стана със символично пресичане на лентата от врачански лекоатлети в първия спринт по новата настилка. Кметът Калин Каменов подчерта значението на модерната спортна инфраструктура за развитието на спорта и създаването на по-добри условия за подготовка на състезателите.

“Радвам се, че днес пистата изглежда по този начин. Важно е да я пазим и поддържаме, защото тя е създадена за вас – за тренировки, подготовка и бъдещи успехи. Пожелавам ви много упоритост, постоянство и воля за победа. Продължавайте да надграждате постиженията си и да ни радвате с много медали“, заяви кметът Калин Каменов.

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева подчерта, че развитието на спортната инфраструктура във Враца е важно не само за града, но и за българския спорт

“Похвални са усилията на кмета за изграждането и развитието на цялата спортна инфраструктура в града. Неслучайно Враца беше първият град – домакин на Националния олимпийски фестивал. Вярвам, че тази придобивка е за цяла България, защото това е инвестиция в здравето на децата ни и в талантливото поколение на страната!“, заяви Весела Лечева.

Своите пожелания към състезателите и треньорите поднесе и президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.

Ремонтът на лекоатлетическата писта включва премахване на старата настилка, полагане на нова настилка, сертифицирана от World Athletics/IAAF и разчертаване на трасетата. Обновени са и зоните за практикуване на различни дисциплини, сред които дълъг и троен скок, тласкане на гюле, хвърляне на чук и диск.

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