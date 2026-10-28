ЦСКА спечели Вечното дерби за юноши под 20 години

28 октомври 2026

"Червените" оглавиха регион Витоша в тази възрастова група

ЦСКА спечели като домакин Вечното дерби в група А, регион Витоша, от първенството за юноши под 20 години. "Червените" надиграха „сините“ с 3:0 (25:17, 25:20, 25:22) в отложен мач от втори кръг на шампионата.

След този успех "армейците" оглавиха временното класиране на групата с две победи и актив от 6 точки.

Съставът на Левски отбеляза първа загуба до момента. Така "сините" заемат четвърта позиция с 1 победа, 1 загуба и 3 точки.

Втори в таблицата е Славия с 2 победи, 1 загуба и 6 точки. Третата позиция е за СУ, който е с абсолютно същия актив от 2 победи, 1 загуба и 6 точки ( и двата тима са с геймово съотношение 6:3), като единствено отстъпва по четвъртия показател - съотношението спечелени/загубени точки в отделните геймове.

В подреждането следват още два тима отново с еднакъв актив от 1 победи и 2 загуби. С по по-добро геймово съотношение (4:6) Локомотив 1929 е на пето място, а ВАСК е шести с 3:7. Отборът на Септември е последен без успех.

Следващият кръг е на 13 ноември, като ЦСКА почива поради ротацията (7 отбора участват в първенството на регион Витоша за юноши под 20 години).

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