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Кауай Ленард аут за няколко седмици

  • 28 окт 2026 | 16:46
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Кауай Ленард аут за няколко седмици

Крилото на Торонто Раптърс Кауай Ленард няма да играе няколко седмици заради възпаление на лявото коляно. Направените изследвания са показали, че 35-годишният баскетболист няма структурни нарушения на коляното, което означава, че на този етап той няма да се оперира.

Ленард имаше проблеми с колената в миналото, но през последния сезон, в който носеше екипа на Лос Анджелис Клипърс, успя да изиграе 65 мача, в които записа показали от 27,9 точки, 6,4 борби и 3,6 асистенции средно на мач.

През лятото той осъществи трансфер в Торонто - тима, с който спечели титлата в НБА през 2019 година и завоюва приза за "Най-полезен играч във Финалите".

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Снимки: Gettyimages

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