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Перфектни условия очакват пилотите и отборите в Мексико

  • 28 окт 2026 | 16:40
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Прогнозата за времето преди началото на уикенда за Гран При на Мексико Сити вещае благоприятни условия и трите състезателни дни на „Ерманос Родригес“.

Според синоптиците и в трите дни температурите ще са около 25 градуса по Целзий, като в събота и неделя не се очаква никаква облачност. В петък се очакват облаци, но шансовете за дъжд остават минимални – едва 5% в следобедните часове. Вятърът също не се очаква да създава проблеми, като и в трите дни се очаква той да духа от север със скорост от максимум 8 км/ч.

Тези очаквани стабилни условия ще улеснят значително работата на отборите, които ще имат три 60-минутни свободни тренировки, за да прецизират настройките на своите коли, което в Мексико не е толкова лесно, колкото звучи. Изключително високата надморска височина от над 2200 метра предоставя уникално предизвикателство, с което екипите трябва да се справят, а именно въздухът, който е с около 25% по-разреден спрямо въздуха на морското равнище.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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