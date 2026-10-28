Перфектни условия очакват пилотите и отборите в Мексико

Прогнозата за времето преди началото на уикенда за Гран При на Мексико Сити вещае благоприятни условия и трите състезателни дни на „Ерманос Родригес“.

Според синоптиците и в трите дни температурите ще са около 25 градуса по Целзий, като в събота и неделя не се очаква никаква облачност. В петък се очакват облаци, но шансовете за дъжд остават минимални – едва 5% в следобедните часове. Вятърът също не се очаква да създава проблеми, като и в трите дни се очаква той да духа от север със скорост от максимум 8 км/ч.

The passion of the fans in Mexico 🥰 #F1 #MexicoGP https://t.co/HeVeov6CPV — Formula 1 (@F1) October 28, 2026

Тези очаквани стабилни условия ще улеснят значително работата на отборите, които ще имат три 60-минутни свободни тренировки, за да прецизират настройките на своите коли, което в Мексико не е толкова лесно, колкото звучи. Изключително високата надморска височина от над 2200 метра предоставя уникално предизвикателство, с което екипите трябва да се справят, а именно въздухът, който е с около 25% по-разреден спрямо въздуха на морското равнище.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages