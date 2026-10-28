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Арсенал обжалва червения картон на Макс Дауман

  • 28 окт 2026 | 16:12
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Арсенал обжалва червения картон на Макс Дауман

Ръководството на Арсенал ще оспори червения картон на младия Макс Дауман, който играчът получи по време на мача от четвъртия кръг за Купата на лигата срещу Флийтууд Таун, съобщава „Скай Спортс“.

Инцидентът се случи в самия край на редовното време, точно преди тимът от Лондон да претърпи поражение след изпълнение на дузпи от четвъртодивизионния си опонент. Младокът беше отстранен от игра заради удар срещу падналия на тревата полузащитник на съперника Харисън Нийл.

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Крайният срок, в който „артилеристите“ могат да подадат официалната си жалба, е 13:00 часа в четвъртък. От клуба се надяват дисциплинарните органи да се произнесат с решение преди ключовото гостуване на Ливърпул в неделя.

Към този момент санкцията на Дауман предвижда отсъствие в три двубоя. Това поставя мениджъра Микел Артета в деликатна позиция при избора на офанзивни футболисти, след като извън строя заради травми са Букайо Сака, Христос Цолис и Нони Мадуеке.

След срещата с Ливърпул за Арсенал предстои визита на Славия Прага в Шампионската лига на 4 ноември, а три дни по-късно отборът приема тима на Хъл Сити в двубой от шампионата.

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Снимки: Gettyimages

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