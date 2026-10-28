Президентът на БФЛА ВИП гост на откриването на обновената атлетическа писта на ст. “Христо Ботев“ във Враца

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов беше сред официалните гости на откриването на обновената лекоатлетическа писта на стадион “Христо Ботев“ във Враца. Сред присъстващите бяха председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на Враца Калин Каменов, областният управител Росен Михайлов, народният представител Красен Кръстев, кметът на Мездра Иван Аспарухов, общински съветници, спортни деятели и представителят на фирмата изпълнител "Арете Строй" Пламен Трифонов.

Именитите атлети от района Ивайло Младенов, Митко Ценов, Милица Мирчева, Йоло Николов също бяха на събитието. Водосвет за здраве и успехи на спортистите беше отслужен от Врачанския митрополит Григорий. По време на церемонията Георги Павлов се върна към спомените си от времето, когато е тренирал на пистата, и разказа за тогавашното й състояние. Той сподели и възможността със съвместни усилия Враца да бъде домакин на значимо лекоатлетическо първенство през следващата година.

Стадион “Христо Ботев“ е построен през 1957 г., а до настоящото обновяване лекоатлетическата му писта не беше преминавала през основен ремонт. Старата настилка е изцяло заменена с нова синтетична каучукова настилка, сертифицирана от Световната атлетика. Модернизирани са секторите за скок на дължина и са изградени нови сектори за тласкане на гюле, хвърляне на чук и мятане на диск. Доставено е и сертифицирано оборудване за скок височина и овчарски скок. Инвестицията възлиза на 1 292 753,69 евро, като средствата са осигурени по проект “Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР“. В края на церемонията обновените съоръжения бяха изпробвани от състезатели на СКЛА Ивайло Младенов, АК Враца, АК Павел Павлов и СК Олимпия. Базата ще се използва и от възпитаниците на ЦПЛР – Враца. Обновената писта създава по-добри условия за подготовка и състезания и открива повече възможности пред младите лекоатлетически таланти в региона.

На снимката: В официалното си слово по време на откриването на обновената атлетическа писта Георги Павлов заяви, че още през 2027 г. Враца може да приеме голямо атлетическа първенство

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google