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Левски в Европа е "уау", в Кърджали е "ау"!

  • 28 окт 2026 | 15:05
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Само три дни след европейската магия в Пилзен, където Левски победи Виктория с 2:1, „сините“ показаха неузнаваема игра при равенството 1:1 срещу Арда в Кърджали от 12-ия кръг на efbet Лига.

Ако в Чехия представянето на тима на Хулио Веласкес беше симфония, то в Кърджали прозвуча фалшива нота. Особено през първото полувреме Левски беше далеч от познатото си лице, а контрастът между двете срещи постави отново на дневен ред старите слабости на отбора.

Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха
Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

За пореден път десният фланг се оказа проблемна зона. Камдем и Око-Флекс не показаха необходимото взаимодействие при следването и предаването на преките противници. Закъсненията им и недостатъчно отговорното поведение във фаза защита позволиха на левия бек на Арда Велковски да създава проблеми. Ротациите по този фланг засега са разочароващи и двамата са далеч от нивото, необходимо, за да бъдат реална конкуренция на Алдаир или надеждна алтернатива, когато португалецът получава почивка.

Несигурен след контузията си изглеждаше Серафимов, а партньорът му и лидер в отбраната Кристиан Димитров демонстрира признаци на умора. До абсурдния опит на Серафимов да изчисти топката пред голлинията с външната част на десния крак, вместо да използва вътрешната. Димитров пък не беше на обичайното си ниво дори при диагоналните подавания за смяна на фронта на атаката.

Притеснение буди и състоянието на Сержиньо. След пет поредни мача като титуляр футболистът изглежда изхабен като фулмастер, а натрупаното натоварване неизбежно поставя въпроса за ротациите на Веласкес. Сините фенове със сигурност не искат да видят повторение на ситуацията с Бурас заради прекомерно натоварване.

Левски показа в Пилзен, че може да играе модерен, динамичен и организиран футбол. В Кърджали обаче сякаш беше забравил всичко от онази вечер. Европейската магия отстъпи място на шампионатно разочарование, а разликата между двете представяния беше повече от очевидна.

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От „Веласкес е Бог“ до „Левски, какво правиш?!“. В Европа „сините“ бяха „уау“, в Кърджали – „ау“. В Пилзен имаше симфония, а в Кърджали – фалшива нота. Явно Левски наистина беше забравил как игра само три дни по-рано.

Всичко това е тема на „Анализът на Нико Петров“ по Sportal.bg – от магията в Пилзен до амнезията в Кърджали и проблемите, които равенството с Арда отново извади наяве.” Това беше мнението за мача на анализатора Нико Петров.

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