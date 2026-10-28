БФС обяви съдийските назначения за мачовете от 14-ия кръг на Втора лига

От БФС обявиха съдийските назначения за мачовете от 14-ия кръг на Втора лига. Дербито между Рилски спортист и Вихрен ще бъде ръководено от опитния рефер - Георги Давидов.

Вихрен има и нов спортен директор

Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за мачовете от 14-ия кръг на Втора лига, сезон 2026-2027:

29 октомври 2026 г., четвъртък, 18:00 часа

ОФК Янтра 2019 - ПФК Хебър 1918 АД

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Георги Василев Димчев АС2: Стоян Игнатов Петров

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Тихомир Георгиев Боболов

30 октомври 2026 г., петък, 14:15 часа

Рилски спортист-2011 - ОФК Вихрен Сандански

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Венцислав Бориславов Банчев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Стефан Спасов Иванов

30 октомври 2026 г., петък, 14:30 часа

ФКМарек 1915 - ПФК ЦСКА II

ГС: Петър Георгиев Димитров АС1: Ангел Бориславов Станчев АС2: Йордан Стефанов Гошев

4-ТИ: Божидар Тихомиров Тодоров

СН: Красимир Здравков Керезов

30 октомври 2026 г., петък, 17:30 часа

ПФК Пирин 22 АД - ФК Етър Велико Търново

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Никола Руменов Моврадинов АС2: Велин Диманов Димитров

4-ТИ: Мурад Халил Адем

СН: Николай Георгиев Ангелов

30 октомври 2026 г., петък, 17:30 часа

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Берое Стара Загора

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Димитър Атанасов Димитров АС2: Тодор Красимиров Тодоров

4-ТИ: Христо Митков Минчев

СН: Никола Илиянов Атанасов

31 октомври 2026 г., събота, 14:30 часа

Несебър - Черноморец 1919 Бургас

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Калоянов Беделев

4-ТИ: Камен Ташев Терзиев

СН: Радослав Тодоров Станев

2 ноември 2026 г., понеделник, 14:30 часа

Спортист 2009 - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Петър Николаев Николов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Петър Милков Николов

СН: Веселин Мишев Добриянов

2 ноември 2026 г., понеделник, 17:30 часа

Добруджа 1919 - Фратрия

ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Драгомир Веселинов Димитров АС2: Алекс Ивайлов Крушков

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Живко Герганов Недялков

2 ноември 2026 г., понеделник, 17:30 часа

ПФК Монтана 1921 - ОФК Спартак Плевен

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Севастиян Пламенов Чавдаров

4-ТИ: Мартин Димитров Стефанов

СН: Стефан Иванов Йорданов

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