Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Ндикумвенайо открива сезона си по крос-кънтри в Севиля

  • 28 окт 2026 | 14:17
  • 380
  • 0
Ндикумвенайо открива сезона си по крос-кънтри в Севиля

Действащият европейски шампион по крос-кънтри Тиери Ндикумвенайо ще даде старт на новия си сезон по време на престижния турнир “Крос Интернасионал де Италика“ в Севиля на 8 ноември. Надпреварата ще даде официален старт на обратното броене до Европейското първенство в Белград на 13 декември.

Испанският състезател, който миналия декември в Лагоа измъкна златото след финален спринт срещу Джими Гресие, пропусна по-голямата част от сезона на писта поради травма. Той обаче отбеляза впечатляващо завръщане, след като в неделя завърши втори на полумаратона във Валенсия с резултат 58:09 минути, изкачвайки се до втората позиция във вечната ранглиста на Европа.

В Севиля Ндикумвенайо ще се изправи срещу своя клубен съотборник и партньор в тренировките Родриг Квизера. Квизера спечели това състезание миналата година и също записа победа на полумаратона във Валенсия в неделя с време 58:03 минути, влизайки в челната десетка на вечната световна ранглиста.

И двамата атлети се стремят към трети триумф в Севиля. Ндикумвенайо грабна победите през 2022 и 2024 година, докато Квизера бе най-бърз през 2021 и 2025 година.

Битката при мъжете обаче няма да бъде единствено дуел между двамата тренировъчни партньори. Сред основните претенденти са сребърният олимпийски медалист на 10 000 метра от Етиопия Бериху Арегауи, който е и трикратен вицешампион от световни първенства по крос кънтри, както и кениецът Франклин Кибет – действащ световен шампион по крос кънтри за юноши под 20 години.

При жените световната шампионка на 5 км на шосе Ликина Амебау ще се стреми да пренесе отличната си спортна форма и на кросовото трасе. Базираната в Испания етиопска бегачка ще се състезава в изключително силна компания, включително срещу испанката Мария Фореро. Фореро завърши кариерата си в младежките възрастови групи с титла до 23 години на Европейското първенство през 2025 година, три години след като завоюва златото при девойките под 20 години.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Любопитни факти за Дина Ашър-Смит

Любопитни факти за Дина Ашър-Смит

  • 28 окт 2026 | 12:04
  • 921
  • 0
Тебого бяга в подкрепа на близка до сърцето му кауза

Тебого бяга в подкрепа на близка до сърцето му кауза

  • 28 окт 2026 | 11:27
  • 657
  • 0
Лондонският маратон обмисля революционна промяна при жените за 2027 година

Лондонският маратон обмисля революционна промяна при жените за 2027 година

  • 28 окт 2026 | 10:40
  • 1217
  • 0
Трагедия в параспорта: шампион почина на 42 години

Трагедия в параспорта: шампион почина на 42 години

  • 28 окт 2026 | 10:27
  • 1398
  • 0
Бегачи бесни след финала: финишираха и не откриха колите си

Бегачи бесни след финала: финишираха и не откриха колите си

  • 28 окт 2026 | 10:13
  • 2819
  • 4
Андреас Алмгрен се цели в сензационна победа при дебюта си на маратона в Ню Йорк

Андреас Алмгрен се цели в сензационна победа при дебюта си на маратона в Ню Йорк

  • 27 окт 2026 | 18:37
  • 2191
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пусна в свободна продажба билетите за първия мач на "Армията"

ЦСКА пусна в свободна продажба билетите за първия мач на "Армията"

  • 28 окт 2026 | 15:00
  • 1096
  • 1
Левски в Европа е "уау", в Кърджали е "ау"!

Левски в Европа е "уау", в Кърджали е "ау"!

  • 28 окт 2026 | 15:05
  • 418
  • 0
Карлос е готов да мачка! Пипна световния стандарт седмица преди световната битка

Карлос е готов да мачка! Пипна световния стандарт седмица преди световната битка

  • 28 окт 2026 | 13:24
  • 6387
  • 0
Карик и Бруно Фернандеш се видяха на четири очи и се разбраха

Карик и Бруно Фернандеш се видяха на четири очи и се разбраха

  • 28 окт 2026 | 13:17
  • 3933
  • 4
Ливърпул ще се опита да повали наранения Челси

Ливърпул ще се опита да повали наранения Челси

  • 28 окт 2026 | 08:00
  • 7312
  • 2
Евролигата отново е в Ботевград

Евролигата отново е в Ботевград

  • 28 окт 2026 | 07:00
  • 5288
  • 5