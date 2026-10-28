Ндикумвенайо открива сезона си по крос-кънтри в Севиля

Действащият европейски шампион по крос-кънтри Тиери Ндикумвенайо ще даде старт на новия си сезон по време на престижния турнир “Крос Интернасионал де Италика“ в Севиля на 8 ноември. Надпреварата ще даде официален старт на обратното броене до Европейското първенство в Белград на 13 декември.

Испанският състезател, който миналия декември в Лагоа измъкна златото след финален спринт срещу Джими Гресие, пропусна по-голямата част от сезона на писта поради травма. Той обаче отбеляза впечатляващо завръщане, след като в неделя завърши втори на полумаратона във Валенсия с резултат 58:09 минути, изкачвайки се до втората позиция във вечната ранглиста на Европа.

В Севиля Ндикумвенайо ще се изправи срещу своя клубен съотборник и партньор в тренировките Родриг Квизера. Квизера спечели това състезание миналата година и също записа победа на полумаратона във Валенсия в неделя с време 58:03 минути, влизайки в челната десетка на вечната световна ранглиста.

И двамата атлети се стремят към трети триумф в Севиля. Ндикумвенайо грабна победите през 2022 и 2024 година, докато Квизера бе най-бърз през 2021 и 2025 година.

Битката при мъжете обаче няма да бъде единствено дуел между двамата тренировъчни партньори. Сред основните претенденти са сребърният олимпийски медалист на 10 000 метра от Етиопия Бериху Арегауи, който е и трикратен вицешампион от световни първенства по крос кънтри, както и кениецът Франклин Кибет – действащ световен шампион по крос кънтри за юноши под 20 години.

При жените световната шампионка на 5 км на шосе Ликина Амебау ще се стреми да пренесе отличната си спортна форма и на кросовото трасе. Базираната в Испания етиопска бегачка ще се състезава в изключително силна компания, включително срещу испанката Мария Фореро. Фореро завърши кариерата си в младежките възрастови групи с титла до 23 години на Европейското първенство през 2025 година, три години след като завоюва златото при девойките под 20 години.

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Снимки: Gettyimages