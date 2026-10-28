От Ред Бул похвалиха новия инженер на Верстапен след дебютното му състезание

Ръководителят на Ред Бул Лоран Мекис похвали Том Харт за представянето му в неговия дебют като състезателен инженер на Макс Верстапен по време на Гран При на САЩ миналата седмица.

Харт ще стане постоянният инженер на Верстапен от началото на сезон 2027, заменяйки Джанпиеро Ламбиазе, който ще премине в Макларън. Предаването на щафетата между двамата започна в Остин, а Харт ще бъде основният инженер на Верстапен в още две състезания този сезон – Сао Пауло и Лас Вегас, докато Ламбиазе ще изпълнява тази функция в Мексико Сити, Катар и Абу Даби.

One of Max's finest turn one moves 🤯 #F1 || #MexicoGP https://t.co/PThXIVnPZa — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 28, 2026

„Мисля, че той се справи отлично. Виждате, че се усмихвам, защото много добре си спомням какво е да участваш в първото си състезание като състезателен инженер. А той попадна на доста сложно състезание за своя дебют. Разбира се, това не беше негов избор. Но ако оставим шегите настрана, мисля, че наистина се справи отлично.



„Още в първата си квалификация и първото си състезание той успя много добре да предаде на Макс информацията и насоките от инженерните екипи, които работят зад кулисите. Разбира се, състезанието беше сложно и вероятно сме малко разочаровани от третото място, което всъщност е добър знак. Но наистина смятам, че той свърши отлична работа, като получи и много добра подкрепа от Джей Пи, който му помагаше зад кулисите.



„Не можеш да изградиш подобни работни взаимоотношения за толкова кратко време, но съм напълно уверен, че той постепенно ще навлезе още по-добре в ролята си и ще изгради необходимото разбирателство с Макс. Според предварителния ни план Том и Джей Пи ще се редуват до края на годината. Това решение е продиктувано от комбинация от различни фактори, включително участието на млади пилоти в първите свободни тренировки и други организационни съображения. Всичко това е част от плана ни“, коментира Мекис.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages