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Карлос е готов да мачка! Пипна световния стандарт седмица преди световната битка

  • 28 окт 2026 | 13:24
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Карлос Насар показа, че се намира в отлична форма седмица преди състезанието в категория 95 килограма на Световното първенство в Нинбо. По време на днешната си тренировка в залата с всички състезатели олимпийският ни шампион направи успешен опит в изхвърлянето от 180 килограма, като демонстрира, че има и още по-големи възможности. Световният стандарт в движението в момента е 181 кг - само с едно кило повече от днешния тренировъчен на Насар.

Основният конкурент на българина - Али Алипур от Иран, записа същия резултат при титлата си от Азиатските игри в Нагоя преди месец. Тогава в изтласкването той записа 218 кг и двубой от 398, с което подобри световния стандарт.

Четири великански сблъсъка от Световното по щанги (без да броим Карлос)
Четири великански сблъсъка от Световното по щанги (без да броим Карлос)
 Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?
Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?
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