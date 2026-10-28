Карлос е готов да мачка! Пипна световния стандарт седмица преди световната битка

Карлос Насар показа, че се намира в отлична форма седмица преди състезанието в категория 95 килограма на Световното първенство в Нинбо. По време на днешната си тренировка в залата с всички състезатели олимпийският ни шампион направи успешен опит в изхвърлянето от 180 килограма, като демонстрира, че има и още по-големи възможности. Световният стандарт в движението в момента е 181 кг - само с едно кило повече от днешния тренировъчен на Насар.

Основният конкурент на българина - Али Алипур от Иран, записа същия резултат при титлата си от Азиатските игри в Нагоя преди месец. Тогава в изтласкването той записа 218 кг и двубой от 398, с което подобри световния стандарт.

Четири великански сблъсъка от Световното по щанги (без да броим Карлос)

Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

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