Отборът на Ландо Норис влиза във Формула 2

Организаторите на Формула 2 обявиха 11-те отбора, които ще участват в шампионата в рамките на следващите три сезон (2027-2029).

Сред тях личи новосформирания екип на световния шампион във Формула 1 Ландо Норис – ЛН4 Фюжън. Той практически заема мястото на отбора на Айкс, който напуска Формула 2 след общо четири години на стартовата решетка. ЛН4 Фюжън ще бъде част и от Формула 3 догодина, отново на мястото на Айкс, чиито активи практически изкупи.

11 teams have been selected to compete in the 2027–2029 FIA Formula 2 seasons! 10 teams return for the next three-year cycle, with newcomers LN4 Fusion completing the line-up 🙌 Click here for more 🗞️👉 https://t.co/KArHo4Wyhp #F2 #RoadToF1 https://t.co/L7viVfI2P6 — Formula 2 (@Formula2) October 28, 2026

Останалите отбори, които ще участват във Формула 2 през следващите три сезона са следните: АРТ, Ван Амерсфоорт, ДАМС, Инвикта, Кампос, МП Моторспорт, Према, Родин, Тридънт и Хайтек. Така стартовата решетка в шампионата ще продължи да бъде съставяна от 22 коли, колкото се състезават в него от 2020 година насам.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages