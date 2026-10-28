Отборът на Ландо Норис влиза във Формула 2

Организаторите на Формула 2 обявиха 11-те отбора, които ще участват в шампионата в рамките на следващите три сезон (2027-2029).
Сред тях личи новосформирания екип на световния шампион във Формула 1 Ландо Норис – ЛН4 Фюжън. Той практически заема мястото на отбора на Айкс, който напуска Формула 2 след общо четири години на стартовата решетка. ЛН4 Фюжън ще бъде част и от Формула 3 догодина, отново на мястото на Айкс, чиито активи практически изкупи.
Останалите отбори, които ще участват във Формула 2 през следващите три сезона са следните: АРТ, Ван Амерсфоорт, ДАМС, Инвикта, Кампос, МП Моторспорт, Према, Родин, Тридънт и Хайтек. Така стартовата решетка в шампионата ще продължи да бъде съставяна от 22 коли, колкото се състезават в него от 2020 година насам.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages