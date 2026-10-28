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Съперник на Никола Цолов тества в Индикар

  • 28 окт 2026 | 13:01
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Съперник на Никола Цолов тества в Индикар

Един от съперниците на Никола Цолов в спора за титлата във Формула 2, Алекс Дън, проведе тест с автомобил от Индикар на пистата „Барбър“ в Алабама по-рано тази седмица.

Ирландецът, който заема третата позиция в класирането във Формула 2 зад Рафаел Камара и Цолов, кара за екипа на Дейл Койн Рейсинг. Дън прекара половин ден в кокпита на колата с №19, в който завъртя 55 обиколки на дългото 3.830 километра трасе, постигайки най-добро време от 1:07.764.

То му беше достатъчно за второ място в края на деня зад Хънтър Макълреа, който оглави подреждането с 1:07.577, след като направи 104 тура в рамките на целия ден с колата на Ед Карпентър Рейсинг. Другите двама пилоти, които се включиха в тестовия ден, бяха Конър Дейли с Дрейър & Рейнболд Рейсинг, който постигна 1:07.830 и Никита Джонсън, който смени Дън в следобедните часове и записа 1:08.020.

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В Индикар все още има четири свободни места за сезон 2027 – две в Дейл Койн Рейсинг и две в Хункос Холинджър Рейсинг. Със сигурност този тест на Дън може да се смята за нещо като прослушване предвид малкия шанс ирландецът да намери път към Формула 1 не само през 2027 година, а и след това.

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