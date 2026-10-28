Ландо Норис продължи негативната серия на британските шампиони във Формула 1

Ландо Норис официално загуби шанс да защити световната си титла във Формула 1 след надпреварата за Гран При на САЩ миналата седмица. По този начин пилотът на Макларън стана поредният британец, който се проваля в опита си да защити първата си титла.

Ландо Норис официално беше детрониран

До момента нито един представител на Великобритания не е успявал да стори това, като единственият, който реално има успешни защити е Люис Хамилтън. Седемкратният шампион регистрира общо четири успешни защити на световна титла – 2015, 2018, 2019 и 2020.

С изключение на тези четири случая, няма друг, в който британецът да е започнал сезона като световен шампион и да е запазил короната си в края на годината, независимо дали говорил за първа, или за следваща титла. Норис е общо 11-ят британец, който спечели титлата във Формула 1 след Майк Хоторн (1958), Греъм Хил (1962, 1968), Джим Кларк (1963, 1965), Джон Съртийс (1964), Джаки Стюарт (1969, 1971, 1973), Джеймс Хънт (1977), Найджъл Менсъл (1992), Деймън Хил (1996), Люис Хамилтън (2008, 2014-2015, 2017-2020) и Дженсън Бътън (2009).

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Снимки: Gettyimages