Юта Джаз няма да може да разчита на Джарън Джаксън поне шест седмици

Центърът на Юта Джаз Джарън Джаксън няма да играе в следващите поне шест седмици заради травма, обявиха от тима от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

27-годишният баскетболист има скъсване на медиалната връзка в дясното коляно и едва ли ще се завърне в игра преди Коледа.

Той получи контузията при поражението със 105:110 от Мемфис Гризлис - тима, за който той игра до миналия сезон.

Джаксън, който е двукратен участник в "Мача на звездите" и носител на приза за "Защитник на годината" през сезон 2022/23, бе трансфериран в Юта в началото на февруари. Това обаче съвпадна и със старта на здравословните му проблеми, след като през миналия сезон изигра едва три мача с екипа на "джазмените" преди да трябваше да се подложи на операция на лявото коляно.

Междувременно от Юта съобщиха, че крилото Лаури Марканен има проблем с китката на дясната ръка. Проблемът на финландеца също е от мача с Мемфис. Неговото състояние обаче поне за момента не изглежда сериозно и той ще трябва да почива само броени дни.

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