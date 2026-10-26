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Ландо Норис официално беше детрониран

  • 26 окт 2026 | 00:42
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Въпреки че Андреа Кими Антонели не успя да си гарантира световната титла във Формула 1 с победата си в Гран При на САЩ, той детронира световния шампион за 2025 година Ландо Норис.

Каквото и да се случи в оставащите пет кръга до края на сезона, британецът няма да може да защити своята корона. В момента той изостава със 154 точки от Антонели, а до края на годината всеки пилот ще може да спечели максимум 125, което официално вади Норис от сметките за титлата.

Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата
Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата

Така Норис става първият пилот от Дженсън Бътън през 2010 година, който не успява да защити първата си световна титла във Формула 1. Тук изключваме Нико Розберг, който се оттегли от спорта броени дни, след като спечели титлата през 2016.

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Снимки: Gettyimages

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