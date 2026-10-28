Любопитни факти за Дина Ашър-Смит

Дина Ашър-Смит е сред най-ярките звезди на европейския спринт през последното десетилетие, като във визитката си има впечатляваща колекция от международни отличия. Европейската атлетика посочи десет любопитни факта за именитата британска лекоатлетка:

1. Най-титулуваната в историята на европейските първенства

На Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 г. Ашър-Смит завоюва три отличия – две златни в щафетите и бронз на 200 метра. Благодарение на тези успехи тя стана най-награждаваният атлет в историята на континенталните шампионати с общо 11 медала, осем от които златни.

2. Член на Ордена на Британската империя

През 2025 г. спринтьорката бе удостоена със званието Член на Ордена на Британската империя за изключителния си принос към леката атлетика. Престижното отличие ѝ бе връчено лично от крал Чарлз в замъка Уиндзор. По повод признанието тя отбеляза: “За мен това е силно доказателство, че постигнатото на пистата може да вдъхновява хората и да оказва положително влияние далеч отвъд границите на спорта.“

3. Модна икона и корица на “Вог”

Популярността на британката отдавна надхвърля пределите на лекоатлетическата писта. Тя редовно присъства на модни дефилета, участва в ревюта и краси страниците на водещи издания. Сред най-забележителните ѝ изяви е появата на корицата на списание “Вог” през 2021 г., където разкри страстта си към модата.

4. Успехи още от девическа възраст

Още като девойка Ашър-Смит редовно застава на почетната стълбичка на големи форуми. Първият си международен триумф записва на Европейското първенство в Риети през 2013 г., спечелвайки златни медали на 200 метра и в щафетата 4 по 100 метра. На следващата година грабва и световната титла за девойки до 20 години на 100 метра с време от 11,23 секунди.

5. Първи стъпки на осем години

Нейният път в леката атлетика започва в местен клуб, когато е едва на осем години. Там стартира съвместната ѝ работа с треньора Джон Блаки – сътрудничество, което продължава и в професионалната ѝ кариера преди преместването ѝ в САЩ.

6. Собствена кукла “Барби“

Ашър-Смит е сред малкото елитни спортистки, които имат създадена уникална кукла “Барби“ с техния лик. Играчката пресъздава физиката, прическата, аксесоарите и грима на спринтьорката.

7. Участие в музикален клип

Талантът на атлетката се проявява и на музикалната сцена – тя се снима във видеото към песента “Блек“ на рапъра Дейв. В проекта се включват и други популярни чернокожи британски личности, сред които футболистът Рахим Стърлинг, рапърът Стормзи и актьорът Дамсън Идрис.

https://youtu.be/pDUPSNdmFew?si=2LNpsPx-DA3ZecvG

8. Доброволец на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г.

Домакинството на олимпийски форум вдъхновява редица млади таланти, а Ашър-Смит е сред тях. По време на Игрите в Лондон през 2012 г. тя е доброволец и носи екипировката на някои от най-големите световни звезди, което ѝ дава възможност да се докосне до атмосферата на най-високото ниво.

9. Академично отличие от “Кингс Колидж Лондон“

Успоредно със спорта на най-високо ниво Ашър-Смит следва история в престижния университет “Кингс Колидж Лондон“, където се дипломира с пълно отличие през 2017 г. Тя разработва дисертацията си върху американския джаз през 2016 г. – период, в който печели първата си европейска титла и си осигурява дебютно участие на олимпийски игри.

10. Вдъхновение от Кели Холмс

В годината, в която прави първите си стъпки в леката атлетика (2004 г.), тя наблюдава Олимпийските игри в Атина и триумфа на Кели Холмс, завоювала две златни отличия. “Гледах олимпиадата в Атина и видях как Кели Холмс печели двойно злато. Спомням си, че тогава осъзнах какво искам да правя: исках да бъда олимпиец“, сподели тя по време на събитието “Базар Ат Уърк Съмит“ през 2022 г.

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Снимки: Gettyimages