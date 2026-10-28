Портланд продължава без грешка след победа над Лейкърс въпреки 41 точки на Дончич

Джа Морант и Дени Авдия отбелязаха по 23 точки, а Деймиън Лилард добави 21 и наниза ключова тройка 43 секунди преди края, за да изведе Портланд Трейл Блейзърс до победа със 136:129 като гост на Лос Анджелис Лейкърс. С този успех гостите запазиха перфектния си баланс от началото на кампанията в НБА.

Лука Дончич завърши с 41 точки и девет асистенции при първото поражение на Лейкърс за сезона.

Дрю Холидей записа 22 точки за състава на Блейзърс, които постигат своя едва втори старт с три победи и без загуба (3-0) през последните 15 години. Портланд продължава без грешка под ръководството на новия старши треньор Майка Нори, след като завърши срещата със серия от 15:8 точки в заключителните минути.

Ja answered the call tonight 23 pts 69 FG% 4 ast https://t.co/W7G2T9MxA2 — Portland Trail Blazers (@trailblazers) October 28, 2026

За домакините Остин Рийвс реализира 26 точки, а Сандро Мамукелашвили се включи със 17.

Портланд си осигури аванс от осем точки в началото на последната четвърт, преди Дончич да се завърне на паркета от резервната скамейка и да поведе щурма на Лейкърс. Лилард и Авдия вкараха последователни стрелби от далечна дистанция в решителните мигове, но Дончич и Зайер Уилямс отвърнаха веднага, за да запазят интригата.

Deni Avdija with a pair of strong takes to the cup 💪 He has 8 of his 12 points in the 2Q! https://t.co/Z3nVQxlwYg — NBA (@NBA) October 28, 2026

Морант отбеляза два поредни изстрела от средно разстояние и изведе Портланд с пет точки напред, а Лилард подпечата крайния успех с четвъртата си тройка за вечерта. 36-годишният ветеран изигра нов силен двубой срещу Лейкърс, въпреки че необичайно за него пропусна четири наказателни удара.

LUKA DONCIC WITH A NASTY STEP BACK WOW https://t.co/OxycxtqXqd — Lakers Empire (@LakersEmpire) October 28, 2026

Дончич отбеляза шест тройки срещу Портланд в поредното си силно офанзивно представяне, след като вкара 52 точки срещу Юта през изминалия уикенд - негов десети двубой с 50 или повече точки за по-малко от две години в състава на Лейкърс. Словенецът се отличи и със сериозно старание в защита, но балансираното нападение на Блейзърс и решаващите им попадения в края се оказаха непреодолимо препятствие.

The way that Luka Dončić can dissect a defense and throw a pass like this?? 😳🙌 https://t.co/sSE7HGXCB3 — NBA (@NBA) October 28, 2026

Дончич реализира 16 точки още в откриващата четвърт, но през цялото първо полувреме гостите от Портланд пропуснаха едва 10 стрелби от игра. Тимът от Лос Анджелис получи ранен импулс от резервата Мамукелашвили, който увенча силните си изяви преди почивката с 13 точки и тройка със сирената.

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