Неудържим Уембаняма и дъжд от тройки прегазиха Кингс

Виктор Уембаняма записа „дабъл-дабъл“ от 29 точки и 10 борби, с което помогна на Сан Антонио Спърс да стигне до убедителна победа със 130:103 над Сакраменто Кингс. Това бе първи домакински успех за тексасците от началото на сезона в НБА.

Джулиан Шампани също се отличи с изключителна стрелба, реализирайки 26 точки с 8 успешни тройки от 13 опита. Благодарение на силната си игра домакините изравниха баланса си на 2-2 победи, след като стартираха кампанията с разочароващи загуби в собствената си зала от Оклахома Сити и Хюстън.

Wemby put on a SHOW in San Antonio tonight! 🍿 29 PTS 🍿 10 REB 🍿 5 BLK 🍿 9 DUNKS (ties career-high) The @spurs secure the victory at home! https://t.co/0Jo5cNqqvg — NBA (@NBA) October 28, 2026

За състава на Сакраменто, който все още не познава вкуса на победата през сезона, опитният център Домантас Сабонис завърши с 20 точки, 14 борби и 8 асистенции. ДиАндре Хънтър добави 24 точки за гостите, а Зак Лавийн се отчете с 22.

Всички петима титуляри на Сан Антонио завършиха с двуцифрен точков актив, подпечатвайки най-силния мач в нападение за тима през настоящата кампания. Домакините реализираха общо 17 тройки от 37 опита, подобрявайки предишното си върхово постижение от 15 точни изстрела от далечна дистанция, регистрирано при успеха срещу Далас Маверикс на 24 октомври.

JULIAN CHAMPAGNIE HAS 24 PTS & 8 THREES IN 13 MINUTES UNREAL. 🤯🤯🤯 https://t.co/TS61S66MYM — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 28, 2026

Младият Дилън Харпър също допринесе за победата с 13 точки, 6 борби и 6 асистенции.

След като показа колеблива игра в предходните две срещи пред собствена публика, този път офанзивата на Спърс бе неудържима. Тексасци постигнаха върхови показатели за сезона по отбелязани точки както в рамките на една четвърт (39 точки в първия период), така и за цяло полувреме (80 точки до почивката).

This Kings Possession Basically Sums Up Their Season. Pick And Roll. Darius Acuff Jr. Chucks It Up. Miss. Sabonis Grabs The Board, Dumps It Off, Another Miss. Then The Other Team Runs Out And Scores Two. It's Gonna Be A Long Year In Sacramento. 😭 https://t.co/T81iTwcBPp — SM Highlights (@SMHighlights1) October 28, 2026

Домакините започнаха ударно с атрактивна забивка на Уембаняма и точна стрелба от зоната за три точки на Девин Васел. Френската звезда наниза 15 точки още в първата четвърт, вкарвайки 7 от 10 стрелби, от които четири забивки. Васел беше безпогрешен от дистанция в началните пет минути с 3 от 3 тройки, а Шампани реализира изумителните 8 тройки от 10 опита само през първото полувреме.

Васел приключи двубоя с 4 успешни опита от 7 стрелби зад арката, докато Уембаняма завърши срещата с обща стрелба 14 от 21 от игра, изравнявайки личния си рекорд в кариерата с общо девет забивки.

В следващия си двубой Сакраменто гостува на Ню Орлиънс в четвъртък, а тимът на Сан Антонио излиза срещу Юта в сряда вечер.

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