Трагедия в параспорта: шампион почина на 42 години

Индийският параатлет Нийрадж Ядав, трикратен златен медалист от Азиатските пара игри, е починал на 42-годишна възраст. Според първоначалната информация състезателят е погълнал отрова в дома си, като точните обстоятелства около трагичния инцидент все още се изясняват.

Кончината на атлета от клас F55 беше потвърдена от главния треньор на индийския национален отбор по паралека атлетика С Сатянараяна. В сряда в болница в Делхи бе извършена аутопсия.

“Нийрадж е сложил край на живота си. Изключително нещастно е, че се случи подобно нещо“, заяви Сатянараяна пред изданието “Таймс ъф Индия“, допълвайки, че е бил уведомен за трагедията.

В публичното пространство се появиха информации, че Ядав е преживявал тежък емоционален период, след като пропусна Азиатските пара игри в Аичи-Нагоя заради наложено наказание за употреба на допинг. Националният селекционер обаче се въздържа от директно обвързване на санкцията със смъртта му, подчертавайки, че конкретните причини за фаталното решение остават неизвестни.

Ядав бе сред най-изявените индийски параатлети в хвърлянията от седнало положение. Той триумфира с титлата в хвърлянето на копие на Азиатските пара игри в Джакарта през 2018 година. На шампионата през 2023 година в Ханджоу, Китай, той обогати колекцията си с още две златни отличия — в хвърлянето на копие и в мятането на диск.

Националната антидопингова агенция наложи временно наказание на състезателя, след като в негова извънсъстезателна проба, взета в Бенгалуру през октомври 2023 година, бе открит анаболният стероид станозолол. Впоследствие той настояваше за извършване на ДНК анализ на пробата в рамките на дисциплинарното производство.

Диагностициран с парализа след прекаран полиомиелит на седемгодишна възраст, Ядав първоначално се ориентира към тениса в инвалидни колички, преди да се пренасочи към параатлетиката.

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