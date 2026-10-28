Джейсън Тейтъм донесе драматична победа на Бостън със сирената в продължението срещу Бруклин

Джейсън Тейтъм увенча вечерта си с 40 точки, отбелязвайки победен кош от средна дистанция със сирената в продължението, с което изведе Бостън Селтикс до успех със 125:124 над Бруклин Нетс във вторник вечер. Това бе трети пореден триумф за шампионите.

Тейтъм бе точен при 10 от своите 20 опита от игра и вкара 18 от 22 наказателни удара. Пол Джордж добави 20 точки, а Дерик Уайт наниза 16 за Селтикс, които нямат загуба, откакто пропиляха преднина от 22 точки в откриващия си мач срещу Детройт.

JAYSON TATUM. GAME-WINNING @TISSOT BUZZER-BEATER TO SEAL IT FOR THE CELTICS IN OT 🤯😳 🚨⏰Everyone Gets 24 https://t.co/UwK9VKPJeq — NBA (@NBA) October 28, 2026

За Бруклин (0-4), който все още търси първата си победа за сезона, Майкъл Портър-младши се отличи с 27 точки и 12 борби, а Джулиъс Рандъл отбеляза 24 точки.

Michael Porter Jr et le shoot de fou. Une histoire d'amour. https://t.co/okEfcV2Xaq — Nets France Media (@NetsFranceMedia) October 27, 2026

Новобранецът на „мрежите“ Микел Браун-младши прати мача в продължение след изравнителна тройка едва 0,2 секунди преди края на редовното време. В добавените пет минути обаче той пропусна да отбележи 2,3 секунди преди сирената, което откри пътя за победния изстрел на Тейтъм. Браун, избран под номер шест в драфта на НБА от колежа в Луисвил, приключи срещата със 17 точки.

Mikel Brown Jr. Then Gets The Inbound With Six Seconds Left. The Nets Are Winning. There's Zero Need To Shoot. And He Takes A Contested Layup Anyway... And Misses. Right After One Of The Biggest Mistakes Of Your Career, You Do This? Are You Kidding Me? 🤯 https://t.co/1zCis94A6q — SM Highlights (@SMHighlights1) October 28, 2026

Преди това центърът на Бостън Мичъл Робинсън пропусна два фаула 3 секунди преди края на редовната част, предоставяйки на Бруклин шанс да изравни с далечна стрелба. Робинсън, чиято успеваемост от линията в кариерата е 50,7%, завърши с 1 от 4 от фаула в мача и е с актив от едва 2 успешни опита от 8 през сезона.

При оставащи 33,7 секунди до края на редовното време Уайт се измъкна зад защитата и получи асистенция от Тейтъм за ефектна забивка, с която наруши равенството. Уайт бе фаулиран при изпълнението и вкара наказателния удар за 114:111.

Никой от двата състава не успя да изгради аванс от повече от осем точки. Бруклин дръпна със 109:104 след кош на Рандъл 2:57 минути преди финалната сирена, но Селтикс отговориха с решителен щурм.

Домакините отбелязаха едва 2 от 16 опита от тройката преди почивката, но изоставаха само с пет точки при 61:56. През второто полувреме мерникът им от далечно разстояние се подобри значително и те реализираха 9 от 22 изстрела.

В следващия си мач в петък вечер Бруклин приема Детройт, докато Бостън ще бъде домакин на Чикаго.

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