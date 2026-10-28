Бегачи бесни след финала: финишираха и не откриха колите си

Десетки участници в изтощителен полумаратон от Калифорния до Мексико преживяха истински шок при завръщането си в Съединените щати, след като установиха, че автомобилите им са изчезнали. Куриозният инцидент се разигра в неделя по време на двудневния национален полумаратон Сан Диего – Тихуана. Трасето с дължина 21,1 километра стартира от Сан Исидро в щата Калифорния и завършва отвъд границата, в мексиканския град Тихуана.

Състезателите останаха неприятно изненадани, след като разбраха, че превозните им средства са били вдигнати от паяк, докато са бягали по трасето. Много от потърпевшите настояват, че са паркирали точно на местата, посочени от организаторите и официалния уебсайт на събитието.

Една от участничките Бърнис Диас сподели пред телевизия “Фокс 5 Сан Диего“, че заедно със сестра си са оставили колата си на паркинга на търговския център “Лас Америкас Премиум Аутлетс“. Според нея на официалната страница на полумаратона изрично е било посочено, че на тази локация няма да се извършва принудително репатриране в деня на старта.

“Когато се върнахме, колата я нямаше. Запитах се: “Къде е автомобилът ми?“, разказва Диас. “Оказа се, че не съм само аз. Много хора изпаднаха в същото положение, което е изключително неприятно.“

Друг бегач Алекс Родригес твърди, че персонал на самото състезание лично го е насочил да паркира в зоната на “Сан Исидро Вилидж“.

“Не сме виновни ние, след като официалните представители на състезанието ни инструктираха да паркираме точно там“, категоричен е Родригес.

Организационният екип на полумаратона обаче твърдо оспорва твърденията на бегачите и отрича техни служители да са били натоварени със задачата да регулират трафика или да управляват местата за паркиране.

В официално изявление организаторите подчертаха, че всички регистрирани случаи на репатриране са станали на паркинга на “Сан Исидро Вилидж“ в близост до търговските обекти “Рос“ и “Попайс“ – терен, който никога не е бил определян или обявяван като разрешено място за паркиране от страна на състезанието.

Противоречивите позиции породиха вълна от недоволство сред разочарованите участници, които настояват за ясни отговори и за възстановяване на сериозните суми, заплатени за освобождаването на автомобилите им от наказателния паркинг.

Кони Мендоса, която е пътувала специално от Лос Анджелис за надпреварата и също е останала без автомобил, сподели, че многократно е опитвала да се свърже с организаторите по имейл, телефон и чрез социалната мрежа Инстаграм, но е срещнала пълно мълчание.

“Кой ще ни върне парите?“, пита Мендоса.

Към момента организаторите на събитието не са поели публичен ангажимент за финансово компенсиране на засегнатите бегачи.

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Снимки: Gettyimages