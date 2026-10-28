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Барселона ще обжалва глобата по казуса с Хулиан Алварес

  • 28 окт 2026 | 04:34
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Барселона ще обжалва глобата по казуса с Хулиан Алварес

Ръководството на Барселона е взело решение да оспори наложената глоба в размер на 602 евро заради преговорите с нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. Според информация на „Марка“, реакцията на каталунците не е продиктувана от финансовата тежест на санкцията, а от принципната им позиция, че клубът не е извършил абсолютно никакво нарушение.

В лагера на „блаугранас“ смятат наложеното наказание за напълно абсурдно, но отказват да го платят по морални съображения, оставайки твърдо зад убеждението си, че подходът им е бил изцяло коректен. Поради тази причина клубът ще задейства процедура по официално обжалване.

Глобиха Барселона с 602 евро заради Хулиан Алварес
Глобиха Барселона с 602 евро заради Хулиан Алварес

Административната санкция беше постановена от Испанската кралска футболна федерация след постъпило оплакване от страна на Атлетико Мадрид.

Обвинението срещу Барселона се състои в това, че са водени директни разговори с аржентинския нападател, без мадридският клуб да бъде уведомен предварително, както изискват действащите трансферни правила.

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Снимки: Gettyimages

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