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Глобиха Барселона с 602 евро заради Хулиан Алварес

  • 27 окт 2026 | 19:37
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Глобиха Барселона с 602 евро заради Хулиан Алварес

Кралската испанска футболна федерация глоби Барселона с 602 евро след разследване на неправомерните контактина каталунския клуб с нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес, съобщава “Мундо Депортиво”. На 30 юни Атлетико Мадрид подаде жалби до Испанската федерация и ФИФА. Мадридският клуб обвини Барселона в преговори с играча без предварително писмено уведомление. На 30 юли Федерацията започна дисциплинарно производство.

След разследването нарушението беше счетено за незначително. Каталунците бяха глобени с максималната сума, предвидена в член 133 от Дисциплинарния кодекс.

През 2019 г. Барселона получи глоба от 300 евро след оплакване от Атлетико Мадрид относно преговори с Антоан Гризман, припомня БТА.

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