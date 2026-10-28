Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лацио

Гатузо: Въпрос на време е да загубим, важното е как ще реагираме тогава

  • 28 окт 2026 | 02:59
  • 209
  • 0
Гатузо: Въпрос на време е да загубим, важното е как ще реагираме тогава

Старши треньорът на Лацио Дженаро Гатузо остана критичен към представянето на своите футболисти въпреки категоричната победа с 6:2 при гостуването на Сасуоло. Специалистът подчерта, че „бианкочелестите“ трябва да работят по-усърдно върху дефанзивния си блок и контрола на срещите, след като поведат в резултата, като отчете, че червеният картон в състава на домакините е улеснил задачата им.

„Основното, на което обръщам внимание, е нагласата. Когато не сме достатъчно агресивни, трябва да се научим да затваряме пространствата и да се браним компактно. Сасуоло е изключително опасен състав и в тази фаза не бяхме на необходимото ниво. Определено ни помогна фактът, че те останаха с десет души на терена. Когато обаче се трудим и комбинираме добре, създаваме огромни трудности на всеки съперник. Не поглеждаме към класирането, за да не ни се завие свят. Караме мач за мач", сподели Гатузо.

Лацио разгроми Сасуоло, пропусна две дузпи и се върна на върха в Серия А
Лацио разгроми Сасуоло, пропусна две дузпи и се върна на върха в Серия А

След девет поредни мача без поражение в първенството, наставникът подхожда реалистично към бъдещето и отбелязва, че първата загуба е само въпрос на време.

„Суеверен съм, но трябва да гледаме реалността в очите. Ако решим просто да пазим резултата или да доиграваме срещите, веднага започваме да изпитваме сериозни затруднения. Длъжни сме да продължим да създаваме положенията, които създаваме в момента. Все още не сме получавали тежки удари, така че ще видим какво ще се случи, когато дойде такъв момент. Има само един правилен подход и това е упоритата работа“, добави специалистът.

Гатузо изрази и своята благодарност към бившия старши треньор на Лацио Симоне Индзаги за ласкавите думи, изказани по негов адрес през изминалия уикенд.

„Много съм доволен и му благодаря. Неговият отбор на Лацио беше изключително силен и труден за преодоляване, спомням си ги отлично. За мен е чест да чуя подобна оценка от Симоне. Щом той го казва, това е голямо признание за мен и за целия състав“, завърши Гатузо.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Провалът на Арсенал е исторически

Провалът на Арсенал е исторически

  • 28 окт 2026 | 02:17
  • 529
  • 0
Мениджърът на Флийтууд: Целта ни беше да стигнем до дузпи, а там - каквото стане

Мениджърът на Флийтууд: Целта ни беше да стигнем до дузпи, а там - каквото стане

  • 28 окт 2026 | 02:04
  • 375
  • 0
Артета след звучния шамар: Тъжни сме, но нямаше подценяване

Артета след звучния шамар: Тъжни сме, но нямаше подценяване

  • 28 окт 2026 | 01:55
  • 424
  • 0
Една голяма изненада в Купата на Нидерландия

Една голяма изненада в Купата на Нидерландия

  • 28 окт 2026 | 01:44
  • 421
  • 0
Еспаньол отново рухна срещу четвъртодивизионен тим и веднага уволни треньора

Еспаньол отново рухна срещу четвъртодивизионен тим и веднага уволни треньора

  • 28 окт 2026 | 01:25
  • 605
  • 0
Лукас Петков и Елверсберг са аут от Купата на Германия

Лукас Петков и Елверсберг са аут от Купата на Германия

  • 28 окт 2026 | 00:49
  • 472
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Григор спаси 4 мачбола, но не можа да обърне световния номер 6 във Виена

Григор спаси 4 мачбола, но не можа да обърне световния номер 6 във Виена

  • 28 окт 2026 | 00:50
  • 17066
  • 11
Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

  • 27 окт 2026 | 21:22
  • 104839
  • 584
Тим от Лига 2 поднесе голямата сензация и изхвърли Арсенал от Карабао къп

Тим от Лига 2 поднесе голямата сензация и изхвърли Арсенал от Карабао къп

  • 28 окт 2026 | 00:13
  • 10018
  • 24
Системата на ЦСКА блокира след колосален брой заявки, нито един фен с абонаментна карта няма да остане извън стадиона

Системата на ЦСКА блокира след колосален брой заявки, нито един фен с абонаментна карта няма да остане извън стадиона

  • 27 окт 2026 | 18:58
  • 35448
  • 61
Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

  • 27 окт 2026 | 16:04
  • 31817
  • 84
Силни 30 минути за Балкан срещу Минчев и компания, но ботевградчани се сринаха в последната четвърт

Силни 30 минути за Балкан срещу Минчев и компания, но ботевградчани се сринаха в последната четвърт

  • 27 окт 2026 | 20:43
  • 7594
  • 17