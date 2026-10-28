Гатузо: Въпрос на време е да загубим, важното е как ще реагираме тогава

Старши треньорът на Лацио Дженаро Гатузо остана критичен към представянето на своите футболисти въпреки категоричната победа с 6:2 при гостуването на Сасуоло. Специалистът подчерта, че „бианкочелестите“ трябва да работят по-усърдно върху дефанзивния си блок и контрола на срещите, след като поведат в резултата, като отчете, че червеният картон в състава на домакините е улеснил задачата им.

„Основното, на което обръщам внимание, е нагласата. Когато не сме достатъчно агресивни, трябва да се научим да затваряме пространствата и да се браним компактно. Сасуоло е изключително опасен състав и в тази фаза не бяхме на необходимото ниво. Определено ни помогна фактът, че те останаха с десет души на терена. Когато обаче се трудим и комбинираме добре, създаваме огромни трудности на всеки съперник. Не поглеждаме към класирането, за да не ни се завие свят. Караме мач за мач", сподели Гатузо.

Лацио разгроми Сасуоло, пропусна две дузпи и се върна на върха в Серия А

След девет поредни мача без поражение в първенството, наставникът подхожда реалистично към бъдещето и отбелязва, че първата загуба е само въпрос на време.

„Суеверен съм, но трябва да гледаме реалността в очите. Ако решим просто да пазим резултата или да доиграваме срещите, веднага започваме да изпитваме сериозни затруднения. Длъжни сме да продължим да създаваме положенията, които създаваме в момента. Все още не сме получавали тежки удари, така че ще видим какво ще се случи, когато дойде такъв момент. Има само един правилен подход и това е упоритата работа“, добави специалистът.

Гатузо изрази и своята благодарност към бившия старши треньор на Лацио Симоне Индзаги за ласкавите думи, изказани по негов адрес през изминалия уикенд.

„Много съм доволен и му благодаря. Неговият отбор на Лацио беше изключително силен и труден за преодоляване, спомням си ги отлично. За мен е чест да чуя подобна оценка от Симоне. Щом той го казва, това е голямо признание за мен и за целия състав“, завърши Гатузо.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages