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Гасперини: Допускаме грешки, но младите притежават много талант

  • 28 окт 2026 | 02:55
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Гасперини: Допускаме грешки, но младите притежават много талант

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини остана изключително доволен от характера на своя тим при трудната победа с 4:2 над Каляри в Серия "А". Наставникът на „вълците“ подчерта, че сериозната съпротива на съперника прави спечелените три точки още по-ценни, като същевременно изрази радостта си от головете на момчетата от клубната академия.

„Безспорно срещнахме известни трудности днес. Каляри изглеждаше по-свеж в предни позиции и ни създаде сериозни главоболия. Освен това използваме едни и същи състезатели в полузащитата във всеки мач и умората започва да си личи. Това прави успеха ни още по-ценен, защото абсолютно всеки даде своя принос“, сподели Гасперини.

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„Не е никак лесно да се играят толкова много мачове без Дибала и Коне, нормално е да се допускат грешки. Но да се спечели срещу корав съперник като Каляри е повод за гордост“, подчерта специалистът.

Гасперини похвали и стража Голини, който застана под рамката след травмата на титуляря Свилар: „Той нямаше да има 112 мача на най-високо ниво, ако това беше случайност. Работих с него още в Аталанта, когато беше по-млад и буен. Пътищата ни се пресякоха отново сега и никога не съм поставял качествата му под съмнение.“

Наставникът отдаде дължимото и на младите таланти, отбелязали първите два гола.

Лули и Пизили са изключителни момчета. В школата на Рома винаги е имало футболисти, които обичат истински клуба и мечтаят за дебют тук. Те са млади и без съмнение много талантливи. Вчера Лули тренираше удари с глава, тъй като това не му е най-силният елемент, а днес вкара точно по този начин. Колкото до Мора – въпреки че е най-ниският на терена, той също вкара с глава. Дребен е, но притежава отлична координация.“

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Снимки: Gettyimages

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