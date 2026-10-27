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Рома изтръпна, но с финален щурм зарадва "Олимпико"

  • 27 окт 2026 | 23:40
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Рома изтръпна, но с финален щурм зарадва "Олимпико"

Рома изигра посредния си зрелищен мач този сезон, но след драматичното поражение от Реал Мадрид в Шампионската лига и равенствата срещу Интер и Наполи в Серия "А", този път "вълците" ликуваха. На "Олимпико" отборът на Джан Пиеро Гасперини подчини с4:2 Каляри и отново се доближи на 4 точки от водача Лацио, който по-рано днес размаза Сасуоло с 6:2.

Проблемите с контузени футболисти отново не оставиха много опции пред Гасперини. Наставникът на Рома не можеше да разчита на Пауло Дибала, Миле Свилар, Ману Коне и Лоренцо Пелегрини, а Марио Ермосо, Донийл Мален и Уесли останаха сред резервите. Браян Кристанте имаше по-офанзивна роля зад двамата нападатели Сантиаго Кастро и Матиас Соуле, а Мора отново не получи титулярно място, но именно той се превърна в герой за "джалоросите".

Каляри загуби предишните си два мача, като получи общо шест гола, и пристигна във Вечния град с понижено настроение. От състава на гостите отсъстваше Хари Уинкс, който се контузи срещу Болоня, а за първи път сред стартовите 11 се появи японецът Юкинари Сугавара.

Каляри поведе още в 10-ата минута с попадение от дузпа на Мбала Нзола. Наказателният удар беше отсъдена за игра с ръка на Пизили. Отговорът на домакините дойде само пет минути по-късно. Науел Молина намери Емануеле Лули и десният бек, който през седмицата поднови договора с Рома, вкара за 1:1.

Последва пропуск на Сантиаго Кастро, а в 21-вата минута Пизили се реваншира за грешката си при дузпата и изведе "вълците" напред след асистенция на Лули. До почивката Рома доминираше, а Соуле можеше да вкара трети гол във вратата на гостите от Сардиния, но Елия Каприле отрази изстрела му.

През второто полувреме домакините заиграха доста по-бавно. Ясна беше целта на тима на Гасперини да контролира топката и да изчаква евентуални грешки в противниковата отбрана. Каляри усети, че има шанс да измъкне нещо от визитата си в Рим, а смените на Фабио Пизакане се включиха силно.

В 81-вата минута Адам Оберт намери Даниел Малдини, който изскочи сам срещу Пиерлуиджи Голини и го простреля за 2:2. Този гол беше като леден душ за футболистите на Рома и те веднага се хвърлиха в атаки. Каприле спаси удар на Матиас Соуле, но в85-ата минута нямаше какво да стори, след като Родриго Мора беше оставен непокрит в наказателното поле и въпреки ниския си ръст успя да реализира красив гол с глава.

След още две минути португалецът се разходи необезпокояван между няколко бранители на Каляри, а отбитата топка попадна на крака на Донийл Мален, който от втория опит я прати в мрежата и сложи точка на спора.

Поражението остави Каляри на 9-о място в подреждането с 13 точки.

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Снимки: Gettyimages

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