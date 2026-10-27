Йордан Минчев: Не съм изпуснал мач на Балкан в ЕвроКъп

Българският национал Йордан Минчев коментира победата на тима, чиито цветове защитава - Манреса, над Балкан в Ботевград в мач от турнира ЕвроКъп.

"Чувството да играя в България беше много приятно. Видях много познати лица, публиката ме прие доста добре и ми стана много мило. Смятам, че нашата ротация, по-добрата ротация, бих казал, ни помогна да останем свежи през цялото време. Ротирахме се доста често, запазихме силите си за накрая и успяхме да направим в края серия, която да пречупи Балкан.

За първи път в тази зала съм на пейката на гостуващите, така че това беше нещо ново.

Все още се адаптирам (към Лига Ендеса - б.р.), чувствам се добре, настроен съм позитивно. Със сигурност не съм това, което искам да бъда, все още, но си давам време и гледам позитивно на целия сезон, има доста мачове да се изиграят тепърва.

Какво ми липсва? Ами, може би да намеря моето място в отбора, но това зависи изцяло от мен.

Не съм изпуснал мач на Ботевград, ако трябва да бъда честен. Имат много добри индивидуални играчи в нападение, което наистина прави добра разлика, но смятам, че трябва да поработят доста повече над отборната игра, за да имат шанс в този турнир, защото тимовете, които играят отборно през всичките 40 минути имат голям шанс, докато ако само се залага на индивидуалните качества, е доста по-трудно", сподели Минчев.

Той заяви, че ако е здрав, ще е на линия за мача на националния ни отбор срещу Дания на 26 ноември от квалификационната фаза за ЕвроБаскет 2029. "Имам пълен картбланш от треньора да участвам в националните мачове, така че се надявам, ако съм жив и здрав, да съм на линия", каза крилото.

Цялото интервю с българския национал можете да изгледате във видеото по-долу.

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