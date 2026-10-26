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Осимен реши голямото дерби между Галатасарай и Фенербахче

  • 26 окт 2026 | 22:51
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Осимен реши голямото дерби между Галатасарай и Фенербахче

Галатасарай спечели голямото дерби с Фенербахче с 2:1 в двубой от 9-ия кръг на турската Суперлига. Герой за домакините стана Виктор Осимен, който отбеляза и двете попадения (29', 44'). За гостите се разписа Ирфан Джан Кахведжъ (62') с ефектна задна ножица, но това не беше достатъчно за нещо повече от почетна загуба.

Галатасарай започна по-активно, а Осимен пропусна няколко добри възможности да открие резултата. В 26-ата минута обаче Фенербахче беше близо до попадение, след като Н'Голо Канте проби отдясно и центрира, а Давинсон Санчес отклони топката към собствената си врата. За негов късмет тя срещна гредата и излезе в корнер.

Само три минути по-късно домакините поведоха. Баръш Алпер Йълмаз изведе Осимен в наказателното поле, а нигерийският нападател със силен удар преодоля Едерсон.

В 44-тата минута Галатасарай удвои аванса си. След дълго изпълнение на тъч Едерсон изби топката, но тя попадна в Давинсон Санчес, който стреля от дистанция. Осимен обаче я отклони в последния момент и за втори път порази вратата на Фенербахче.

В началото на второто полувреме гостите имаха отлична възможност да намалят изоставането си. В 51-вата минута Ромелу Лукаку излезе сам срещу Угурджан Чакър, но вратарят на Галатасарай спаси удара му.

Четири минути по-късно домакините също бяха близо до нов гол. Роланд Шалай центрира отдясно, а Исмаил Якобс стреля с глава, но топката срещна страничния стълб.

В 62-рата минута Фенербахче върна интригата с красиво попадение на Ирфан Джан Кахведжъ. Огуз Айдън свали топката към своя съотборник в близост до вратата, той я овладя и с атрактивна задна ножица намали на 1:2.

До края гостите не успяха да стигнат до изравняване и Галатасарай се поздрави с победата в дербито. Така "жълто-червените" събраха 22 точки и запазват първото място в класирането, като увеличиха преднината си пред големия съперник на шест пункта. Фенербахче остава с 16 точки на 5-ата позиция.

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